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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Ходжес: Если тренировки солдат – это все, что Россия может сделать в Беларуси, то это хорошо

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Сами белорусы не хотят воевать против Украины, считает американский эксперт
Сами белорусы не хотят воевать против Украины, считает американский эксперт
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет отправлять свои войска в Украину, зная, что они быстро будут уничтожены. Такое мнение выразил генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью, опубликованном 15 февраля на канале журналистки Татьяны Поповой в YouTube.

Попова напомнила, что РФ год назад использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину, а теперь – как тренировочный полигон для российских военных, и спросила, что Украине следует с этим делать.

"Я бы сказал, что если это все, что Россия может сделать в Беларуси, то это хорошо. Я думаю, что Лукашенко действительно не хочет вовлекать своих солдат в этот конфликт. У него есть только, может быть, 10 батальонных тактических групп. Я думаю, он знает, что они будут уничтожены в считанные дни, если вступят в бой, потому что их качество еще ниже, чем у российских формирований", – сказал американский генерал.

По его мнению, сами белорусы, включая белорусских солдат, также не заинтересованы в том, чтобы воевать против Украины. 

"Так что если Россия тренируется там, в Беларуси, и все, и, может быть, получает какие-то боеприпасы из Беларуси, то я думаю, что это не такая уж страшная вещь, если Беларусь не будет более активно поддерживать Россию", – считает Ходжес.

Он также обратил внимание, что, хотя Украина "использовала несколько беспилотников для аэродромов на территории России", до сих пор не было никаких атак на цели в Беларуси. 

"Почему? Я думаю, что это также признание Украиной необходимости проявить сдержанность, чтобы не дать Беларуси повода или провокации вступить в борьбу. Так что все мы должны сделать эти расчеты", – отметил военный. 

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила России свою территорию в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

16 февраля Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". 

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины во время предполагаемой встречи 17 февраля.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, нападение, военные учения, Бен Ходжес, наступление, учения, тренировка
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