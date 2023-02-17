Генерал Ходжес: Если тренировки солдат – это все, что Россия может сделать в Беларуси, то это хорошо

Попова напомнила, что РФ год назад использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину, а теперь – как тренировочный полигон для российских военных, и спросила, что Украине следует с этим делать.

"Я бы сказал, что если это все, что Россия может сделать в Беларуси, то это хорошо. Я думаю, что Лукашенко действительно не хочет вовлекать своих солдат в этот конфликт. У него есть только, может быть, 10 батальонных тактических групп. Я думаю, он знает, что они будут уничтожены в считанные дни, если вступят в бой, потому что их качество еще ниже, чем у российских формирований", – сказал американский генерал.

По его мнению, сами белорусы, включая белорусских солдат, также не заинтересованы в том, чтобы воевать против Украины.

"Так что если Россия тренируется там, в Беларуси, и все, и, может быть, получает какие-то боеприпасы из Беларуси, то я думаю, что это не такая уж страшная вещь, если Беларусь не будет более активно поддерживать Россию", – считает Ходжес.

Он также обратил внимание, что, хотя Украина "использовала несколько беспилотников для аэродромов на территории России", до сих пор не было никаких атак на цели в Беларуси.

"Почему? Я думаю, что это также признание Украиной необходимости проявить сдержанность, чтобы не дать Беларуси повода или провокации вступить в борьбу. Так что все мы должны сделать эти расчеты", – отметил военный.