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В Беларуси продлили военные учения с РФ – "Беларускі Гаюн"

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Учения Беларуси и РФ непрерывно идут с 29 апреля 2022-го
Учения Беларуси и РФ непрерывно идут с 29 апреля 2022-го
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Совместные учения России и Беларуси продлили до 27 февраля. Об этом 17 февраля сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах, отметила группа.

Таким образом учения непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило уже 43 недели.

В целом продление учений для подразделений в Беларуси с 2 января выглядит так:

  • 227-й общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) – до 25.02;
  • полигон Гожский, 6-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) (Гродненский район) – до 24.02;
  • полигон Брестский, 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Брестский район) – до 25.02;
  • полигон Осиповичский, 51-я артиллерийская бригада (Осиповичский район) – до 26.02;
  • 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) – до 24.02;
  • 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) – до 27.02;
  • 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) – до 26.02;
  • полигон Лепельский, 19-я ОМБр (Лепельский район) – до 26.02.

"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", – сообщил "Беларускі Гаюн".


Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Теги: Россия, Беларусь, военные, военные учения, полигон, наступление
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