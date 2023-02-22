В Беларуси пожаловались на "неприличные жесты" в адрес белорусских пограничников на границе с Украиной

"Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников", – говорится в сообщении.

Также в комитете заявили о минировании сопредельной с Беларусью территории Украины и назвали их "демонстративными".

Ранее белорусские пограничники уже жаловались на "неприличные жесты" со стороны украинских.