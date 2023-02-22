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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси пожаловались на "неприличные жесты" в адрес белорусских пограничников на границе с Украиной

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Белорусские пограничники пожаловались на "провокации"
Белорусские пограничники пожаловались на "провокации"
Скриншот: Пограничный комитет Беларуси / Telegram

В пограничном комитете Беларуси пожаловались на "неприличные жесты" от "людей в форме" в адрес белорусских пограничников возле границы с Украиной. Об этом заявила пресс-служба комитета в Telegram 22 февраля.

"Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников", – говорится в сообщении.

Также в комитете заявили о минировании сопредельной с Беларусью территории Украины и назвали их "демонстративными".

Ранее белорусские пограничники уже жаловались на "неприличные жесты" со стороны украинских.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, война России против Украины
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