НАТО должен серьезно подготовиться к возможному усилению контроля РФ над Беларусью – ISW

В ISW проанализировали опубликованный 21 февраля несколькими СМИ полученный ими, как утверждается, засекреченный стратегический документ Кремля от 2021 года о "поглощении" Россией Беларуси через Союзное государство к 2030 году.
"Хотя ISW не может подтвердить существование или содержание этого документа, выводы журналистов о его различных направлениях поэтапной военной, политической, экономической и культурной интеграции Беларуси с Россией согласуются с оценками ISW о кампаниях Кремля и стратегической цели подчинения Беларуси через Союзное государство", – отмечают эксперты Института.
По мнению аналитиков, НАТО должен "серьезно подготовиться" к возможной будущей реальности, в которой Россия будет контролировать Беларусь.
"Как ранее оценивал ISW, [президент РФ Владимир] Путин, скорее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета (влияния, предполагающего подчинение и де-факто отсутствие суверенитета. – "ГОРДОН") России над Беларусью независимо от исхода его вторжения в Украину", – отмечают в Институте исследования войны.
Аналитики указывают, что вероятные постоянные успехи России по наращиванию влияния и подчинению Беларуси ставят Запад перед вопросом, что делать с "будущим ландшафтом безопасности" на восточном фланге НАТО.
"Если Запад позволит Путину сохранить свои нынешние завоевания в Украине, особенно в Крыму и восточной части Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы еще больше угрожать Украине и восточному флангу НАТО", – предупреждают в ISW.
В качестве альтернативы, полагают эксперты, Запад мог бы установить условия будущего, в котором территориально единая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.
"Это предпочтительное долгосрочное будущее основано на немедленных и устойчивых решительных действиях Запада, чтобы дать Украине возможность изгнать российские войска со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российского вторжения в Украину", – заключают в ISW.
Россия и Беларусь более 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.
Считающий себя президентом Беларуси Алексанрд Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.
По данным агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.
9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 4 ноября Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Она практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Путин заявил 19 декабря 20220 года в Минске по итогам встречи с Лукашенко, что Россия якобы не планирует поглощать Беларусь или какую-либо другую страну. В свою очередь, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг Путина Сергей Пугачев утверждает, что в конце 90-х основной идеей Лукашенко было срастить Россию с Беларусью и возглавить ее. Этим планам помешало в том числе появление Путина в Кремле, считает Пугачев.