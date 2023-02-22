НАТО должен серьезно подготовиться к возможному усилению контроля РФ над Беларусью – ISW

В ISW проанализировали опубликованный 21 февраля несколькими СМИ полученный ими, как утверждается, засекреченный стратегический документ Кремля от 2021 года о "поглощении" Россией Беларуси через Союзное государство к 2030 году.

"Хотя ISW не может подтвердить существование или содержание этого документа, выводы журналистов о его различных направлениях поэтапной военной, политической, экономической и культурной интеграции Беларуси с Россией согласуются с оценками ISW о кампаниях Кремля и стратегической цели подчинения Беларуси через Союзное государство", – отмечают эксперты Института.

По мнению аналитиков, НАТО должен "серьезно подготовиться" к возможной будущей реальности, в которой Россия будет контролировать Беларусь.

"Как ранее оценивал ISW, [президент РФ Владимир] Путин, скорее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета (влияния, предполагающего подчинение и де-факто отсутствие суверенитета. – "ГОРДОН") России над Беларусью независимо от исхода его вторжения в Украину", – отмечают в Институте исследования войны.

Аналитики указывают, что вероятные постоянные успехи России по наращиванию влияния и подчинению Беларуси ставят Запад перед вопросом, что делать с "будущим ландшафтом безопасности" на восточном фланге НАТО.

"Если Запад позволит Путину сохранить свои нынешние завоевания в Украине, особенно в Крыму и восточной части Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы еще больше угрожать Украине и восточному флангу НАТО", – предупреждают в ISW.

В качестве альтернативы, полагают эксперты, Запад мог бы установить условия будущего, в котором территориально единая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.

"Это предпочтительное долгосрочное будущее основано на немедленных и устойчивых решительных действиях Запада, чтобы дать Украине возможность изгнать российские войска со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российского вторжения в Украину", – заключают в ISW.