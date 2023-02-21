Россия планирует "поглотить" Беларусь до 2030 года. Над планом работали российский Генштаб, ФСБ, ГРУ и администрация Путина – СМИ

21 февраля 17 различных мировых изданий, включая Yahoo News, Kyiv Independent, Центр "Досье", Delfi, Expressen, Frontstory.pl, VSquare и Белорусский исследовательский центр (Польша), Süddeutsche Zeitung и Westdeutscher Rundfunk (Германия) опубликовали материалы о будто бы разработанном властями РФ документе под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении".
Каким образом журналистам изданий удалось получить доступ к документу, не сообщается.
По мнению представителя одной из западных спецслужб, в разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента РФ, который носит название "Управление президента по приграничному сотрудничеству".
Журналисты, в распоряжении которых оказался документ, показали его экспертам, которые подтвердили, что он выглядит правдоподобно и его следует рассматривать всерьез. В частности, такое мнение высказал посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер: "Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины. Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Ее конечной целью по-прежнему является массовая инкорпорация", – заявил Карпентер,
Источник Kyiv Independent в военной разведке Украины сказал, что не может подтвердить подлинность просочившихся файлов, а представитель разведки одного из государств – членов НАТО заявил, что документ выглядит "правдоподобным и достоверным".
В тайном документе 17 страниц, в нем описывается стратегия действий России в отношении Беларуси до 2030 года. Реализовывать свои планы российские власти собирались в том числе через договор о Союзном государстве, подписанный руководством России и Беларуси еще в 1999 году.
В документе подробно описаны будущие шаги России по установлению полного контроля над белорусской политической, экономической и военной сферами к концу десятилетия.
Согласно документу, конечная цель России – завершить слияние России и Беларуси в управляемое Москвой Союзное государство к 2030 году.
В первой части просочившегося документа цели Кремля излагаются поэтапно: краткосрочные (2022 год), среднесрочные (2025 год) и долгосрочные (2030 год). Во второй части определяются риски, связанные с планом.
Цели России включают унификацию законодательства, согласование внешней и оборонной политики двух стран и обеспечение контроля России над политической, экономической, культурной и медийной сферами Беларуси.
До 2030 года Россия также хочет контролировать государственную границу страны и иметь действенные пророссийские группы влияния.
В частности, согласно российскому плану "поглощения", к 2030 году Беларусь должна иметь единую валютную и налоговую систему с Россией, а ее медиапространство должно находиться под контролем России.
Путем наращивания количества российских СМИ РФ также планирует добиться доминирования русского языка над белорусским.
Также планируется создать "единое культурное пространство" и "общий подход к интерпретации истории", Помимо этого, власти России рассчитывали распространять свое влияние через науку и образование Беларуси. Расширение российского культурного присутствия в Беларуси планируется реализовывать "с упором на детей и молодежь".
Белорусская армия должна соблюдать российские уставы. Все ключевое военное производство должно быть переведено из Беларуси в Россию.
К 2030 году российские власти рассчитывали адаптировать законодательство Беларуси под российское, взять под контроль внешнюю политику республики и управлять ею в интересах РФ, увеличить военное присутствие на территории страны, а также ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов гражданам Беларуси "в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции".
Военная компонента плана включает также формирование совместного противодействия расширению НАТО, его военным приготовлениям в Польше и странах Балтии, совместные военно-тактические учения вооруженных сил России и Беларуси и продление договоренностей о безвозмездном использовании российских баз в республике.
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