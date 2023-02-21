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Россия планирует "поглотить" Беларусь до 2030 года. Над планом работали российский Генштаб, ФСБ, ГРУ и администрация Путина – СМИ

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Согласно российскому плану, с которым ознакомился ряд мировых СМИ, влияние РФ на Беларусь должно возрастать год за годом и в 2030-м закончиться "поглощением"
Согласно российскому плану, с которым ознакомился ряд мировых СМИ, влияние РФ на Беларусь должно возрастать год за годом и в 2030-м закончиться "поглощением"
Фото: kremlin.ru

Летом 2021 года в России был разработан документ, содержащий план политического, экономического и военного проникновения РФ в Беларусь.

21 февраля 17 различных мировых изданий, включая Yahoo NewsKyiv Independent, Центр "Досье", Delfi, Expressen, Frontstory.pl, VSquare и Белорусский исследовательский центр (Польша), Süddeutsche Zeitung и Westdeutscher Rundfunk (Германия) опубликовали материалы о будто бы разработанном властями РФ документе под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении".

Каким образом журналистам изданий удалось получить доступ к документу, не сообщается.

По мнению представителя одной из западных спецслужб, в разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента РФ, который носит название "Управление президента по приграничному сотрудничеству".

Журналисты, в распоряжении которых оказался документ, показали его экспертам, которые подтвердили, что он выглядит правдоподобно и его следует рассматривать всерьез. В частности, такое мнение высказал посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер: "Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины. Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Ее конечной целью по-прежнему является массовая инкорпорация", – заявил Карпентер,

Источник Kyiv Independent в военной разведке Украины сказал, что не может подтвердить подлинность просочившихся файлов, а представитель разведки одного из государств – членов НАТО заявил, что документ выглядит "правдоподобным и достоверным".

В тайном документе 17 страниц, в нем описывается стратегия действий России в отношении Беларуси до 2030 года. Реализовывать свои планы российские власти собирались в том числе через договор о Союзном государстве, подписанный руководством России и Беларуси еще в 1999 году.

В документе подробно описаны будущие шаги России по установлению полного контроля над белорусской политической, экономической и военной сферами к концу десятилетия.

Согласно документу, конечная цель России – завершить слияние России и Беларуси в управляемое Москвой Союзное государство к 2030 году. 

В первой части просочившегося документа цели Кремля излагаются поэтапно: краткосрочные (2022 год), среднесрочные (2025 год) и долгосрочные (2030 год). Во второй части определяются риски, связанные с планом.

Цели России включают унификацию законодательства, согласование внешней и оборонной политики двух стран и обеспечение контроля России над политической, экономической, культурной и медийной сферами Беларуси.

До 2030 года Россия также хочет контролировать государственную границу страны и иметь действенные пророссийские группы влияния.

В частности, согласно российскому плану "поглощения", к 2030 году Беларусь должна иметь единую валютную и налоговую систему с Россией, а ее медиапространство должно находиться под контролем России.

Путем наращивания количества российских СМИ РФ также планирует добиться доминирования русского языка над белорусским.

Также планируется создать "единое культурное пространство" и "общий подход к интерпретации истории", Помимо этого, власти России рассчитывали распространять свое влияние через науку и образование Беларуси. Расширение российского культурного присутствия в Беларуси планируется реализовывать "с упором на детей и молодежь".

Белорусская армия должна соблюдать российские уставы. Все ключевое военное производство должно быть переведено из Беларуси в Россию. 

К 2030 году российские власти рассчитывали адаптировать законодательство Беларуси под российское, взять под контроль внешнюю политику республики и управлять ею в интересах РФ, увеличить военное присутствие на территории страны, а также ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов гражданам Беларуси "в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции".

Военная компонента плана включает также формирование совместного противодействия расширению НАТО, его военным приготовлениям в Польше и странах Балтии, совместные военно-тактические учения вооруженных сил России и Беларуси и продление договоренностей о безвозмездном использовании российских баз в республике.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря 2022 года в Минске по итогам встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, что Россия якобы не планирует поглощать Беларусь или какую-либо другую страну.

В свою очередь, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону утверждал, что в конце 90-х основной идеей Лукашенко было срастить Россию с Беларусью и возглавить ее. Этим планам помешало в том числе появление Путина в Кремле, считает Пугачев.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Москва, ФСБ, Минск, ГРУ, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, СВР, власть, Союзное государство, российские оккупанты
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