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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси – Наев

Наев: Мою реакцию вызывает любое изменение численности войск в Беларуси
Наев: Мою реакцию вызывает любое изменение численности войск в Беларуси
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

У оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси. Об этом в опубликованном 22 февраля интервью "Укринформу" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В настоящее время на нашем направлении таких ресурсов у них нет. Я имею в виду всю северную операционную зону… На Волыни ДРГ ни разу не было. С территории Беларуси диверсионно-разведывательные группы замечены не были", – сказал Наев.

В то же время он отметил, что численность украинских войск на этом направлении достаточна для того, чтобы вести стабилизационные действия в случае необходимости.

"В Беларуси находятся вооруженные силы Республики Беларусь. Их общая численность – 65 тыс., из них 4 тыс. базируются в приграничных с Украиной районах. Кроме того, на белорусских полигонах находится 6-я дивизия РФ общей численностью 10,5 тыс. человек. Они проводят там свои тренировки. Мою реакцию вызывает любое изменение численности этих войск. Когда она вырастет в несколько раз, тогда мы будем также увеличивать количество наших войск. Это будет зеркально: они повышают уровень угрозы – мы повышаем уровень своего реагирования на это", – подчеркнул Наев.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, ВСУ, война России против Украины, Сергей Наев
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