У оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси – Наев

"В настоящее время на нашем направлении таких ресурсов у них нет. Я имею в виду всю северную операционную зону… На Волыни ДРГ ни разу не было. С территории Беларуси диверсионно-разведывательные группы замечены не были", – сказал Наев.

В то же время он отметил, что численность украинских войск на этом направлении достаточна для того, чтобы вести стабилизационные действия в случае необходимости.

"В Беларуси находятся вооруженные силы Республики Беларусь. Их общая численность – 65 тыс., из них 4 тыс. базируются в приграничных с Украиной районах. Кроме того, на белорусских полигонах находится 6-я дивизия РФ общей численностью 10,5 тыс. человек. Они проводят там свои тренировки. Мою реакцию вызывает любое изменение численности этих войск. Когда она вырастет в несколько раз, тогда мы будем также увеличивать количество наших войск. Это будет зеркально: они повышают уровень угрозы – мы повышаем уровень своего реагирования на это", – подчеркнул Наев.