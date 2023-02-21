В минобороны Беларуси заявили, что страна перешла к мерам "адекватного реагирования" на якобы "провокации" на границе с Украиной

Беларусь на границе с Украиной ввела "меры адекватного реагирования", но не раскрывает, в чем они заключаются Скриншот: gpk.gov.by

Ревенко заявил, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы "сосредоточена значительная группировка украинской армии".

"При этом если раньше провокации нами только фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержана. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет ли больше масштабным", – добавил представитель минобороны РБ.

При этом Ревенко не пояснил, в чем заключаются "меры адекватного реагирования".

Представитель минобороны заявил, что в целом обстановка вокруг Беларуси власти страны оценивают как "кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности". Он заявил, что в Европе на постоянной основе дислоцируется большое количество войск США и НАТО, на основе которых "в кратчайшие сроки" якобы могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении.

"[Это] более 60 тыс. военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тыс. солдат НАТО в рамках так называемого усиления восточного фланга Альянса и проводимых операций и миссий в Восточной Европе, из которых свыше 22 тыс. сосредоточены непосредственно в Польше и странах Балтии", – перечислил Ревенко.