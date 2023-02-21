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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны Беларуси заявили, что страна перешла к мерам "адекватного реагирования" на якобы "провокации" на границе с Украиной

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Беларусь на границе с Украиной ввела "меры адекватного реагирования", но не раскрывает, в чем они заключаются
Беларусь на границе с Украиной ввела "меры адекватного реагирования", но не раскрывает, в чем они заключаются
Скриншот: gpk.gov.by

По словам помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко, на границе Беларуси и Украины "остается высокий риск" возникновения вооруженных провокаций, способных "перерасти в пограничные инциденты". сообщает 21 февраля белорусское издание Zerkalo.io.

Ревенко заявил, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы "сосредоточена значительная группировка украинской армии".

"При этом если раньше провокации нами только фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержана. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет ли больше масштабным", – добавил представитель минобороны РБ.

При этом Ревенко не пояснил, в чем заключаются "меры адекватного реагирования".

Представитель минобороны заявил, что в целом обстановка вокруг Беларуси власти страны оценивают как "кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности". Он заявил, что в Европе на постоянной основе дислоцируется большое количество войск США и НАТО, на основе которых "в кратчайшие сроки" якобы могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении.

"[Это] более 60 тыс. военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тыс. солдат НАТО в рамках так называемого усиления восточного фланга Альянса и проводимых операций и миссий в Восточной Европе, из которых свыше 22 тыс. сосредоточены непосредственно в Польше и странах Балтии", – перечислил Ревенко.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Теги: Россия, Украина, НАТО, Беларусь, граница, провокации, пограничники, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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