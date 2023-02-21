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Парламент Белоруссии ввел смертную казнь за госизмену для военных и чиновников

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Депутаты внесли изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РБ
Депутаты внесли изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РБ
Фото: belarus.by

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который предусматривает смертную казнь за государственную измену для должностных лиц и военнослужащих. Об этом 21 февраля сообщает БЕЛТА.

Закон направлен на "повышение эффективности выполнения уголовным законодательством задач по охране мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, общественных и государственных интересов, конституционного строя РБ", пишет агентство.

Принятая редакция закона вносит корректировки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и, в частности, предусматривает, возможность применения смертной казни в отношении должностных лиц, занимающих государственную должность, и тех граждан, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное ст. 356 УК "измена государству". 

Кроме того, новый закон допускает наказание в виде штрафа за совершение преступлений "против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства". Размер – до 50 тыс. базовых величин (23,3 млн грн). В действующем УК максимальный размер штрафа  – в 10 раз меньше, отмечает БЕЛТА.

Проект закона был внесен в парламент Советом министров и принят в первом чтении 7 декабря 2022 года. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA тогда писал, что власть делает первый шаг в сторону "массовых расстрелов политических оппонентов".

"Лукашисты собираются вернуть в Беларусь 37-й год. Те, кто принимает преступные законы по указке диктатора, должны нести такую же ответственность, как и те, кто их исполняет. Так называемые парламентарии – такие же преступники и предатели белорусского народа, как омоновцы и ГУБопики", – считают журналисты. 

27 апреля 20022 года Палата представителей НС приняла в двух чтениях законопроект о смертной казни за покушение на совершение теракта. Как заявлял Белорусский Хельсинкский комитет, цель расширения сферы применения смертной казни – повлиять на активность протестных действий против участия Беларуси в агрессии России против Украины. В комитете отметили, что недопустимо использовать смертную казнь как угрозу или инструмент политического давления.


Контекст:

Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертных приговоров, отметило "Радио Свобода". Правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам, добавила "Немецкая волна".

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, объяснял "Sputnik Беларусь". В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

В октября 2021 года глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель призывал Беларусь отменить смертную казнь.

Теги: Беларусь, военные, смертная казнь, штраф, законодательство, госизмена, парламент, госслужащие
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