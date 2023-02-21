Парламент Белоруссии ввел смертную казнь за госизмену для военных и чиновников

Закон направлен на "повышение эффективности выполнения уголовным законодательством задач по охране мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, общественных и государственных интересов, конституционного строя РБ", пишет агентство.

Принятая редакция закона вносит корректировки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и, в частности, предусматривает, возможность применения смертной казни в отношении должностных лиц, занимающих государственную должность, и тех граждан, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное ст. 356 УК "измена государству".

Кроме того, новый закон допускает наказание в виде штрафа за совершение преступлений "против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства". Размер – до 50 тыс. базовых величин (23,3 млн грн). В действующем УК максимальный размер штрафа – в 10 раз меньше, отмечает БЕЛТА.

Проект закона был внесен в парламент Советом министров и принят в первом чтении 7 декабря 2022 года. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA тогда писал, что власть делает первый шаг в сторону "массовых расстрелов политических оппонентов".

"Лукашисты собираются вернуть в Беларусь 37-й год. Те, кто принимает преступные законы по указке диктатора, должны нести такую же ответственность, как и те, кто их исполняет. Так называемые парламентарии – такие же преступники и предатели белорусского народа, как омоновцы и ГУБопики", – считают журналисты.



