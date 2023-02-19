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Глава МИД Беларуси Макей, о чьей смерти стало известно осенью 2022 года, покончил с собой – СМИ

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О смерти Макея белорусские власти сообщили 26 ноября 2022 года
О смерти Макея белорусские власти сообщили 26 ноября 2022 года
Фото: ЕРА

Смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея в ноябре 2022 года связана с самоубийством. Об этом со ссылкой на четыре не связанных друг с другом источника (в государственном управлении и медицине) сообщило 19 февраля 2023 года белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва".

О смерти 64-летнего Макея белорусские власти сообщили 26 ноября 2022 года. Он с 2012 года возглавлял министерство иностранных дел Беларуси.

"Наша Ніва" отмечает, что в первые дни после смерти Макея самой распространенной версией причины смерти был инфаркт, но позже выяснилось, что был суицид.

Издание не раскрыло деталей самоубийства, сославшись на то, что право озвучить их имеют лишь близкие покойного.

Пообщавшись со своими источниками, издание пришло к выводу, что основной причины самоубийства нет и "дело в совокупности факторов".

"Последние годы жизни министра его сопровождали как политические, так и личные драмы. Знакомые Макея говорят, что он больно переживал крушение проводимого им курса. Часто чувствовал себя ненужным, а местами и просто неуместным. Достаточно вспомнить его заявление накануне войны о выводе российских войск с территории Беларуси после учений. Через несколько дней с территории Беларуси была начата самая кровавая после Второй мировой война в Европе", – пишет "Наша Ніва".

Министр якобы знал, что в Беларуси ищут замену на эту должность, и "он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу".

Также у Макея якобы были проблемы в семье. В частности, в день смерти дипломат вернулся в свой дом один, а его жена Вера Полякова осталась в другой квартире вместе с младшим сыном.

Тело Макея нашел старший сын Поляковой, когда не смог дозвониться к родственнику.

"Собеседники "Нашай Нівы" не усматривают признаков, чтобы это было убийство, замаскированное под суицид", – пишет издание.

Контекст:

Белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский в одном из интервью сказал в конце 2022 года, что Макей больше 20 лет был рядом с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко, "был его очень близким помощником, главой администрации, министром иностранных дел и одним из столпов этого режима".

Сам Лукашенко участвовал в церемонии прощания с Макеем, но "ничего хорошего и ничего выдающегося о Макее он не сказал", подчеркивает оппозиционер.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, смерть, самоубийство, МИД Беларуси, дипломаты, Владимир Макей, суицид
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