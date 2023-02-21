"Горите в аду, черти!" В Беларуси мужчина получил полтора года колонии за репост видео Гордона

Суд Житковичского района (РБ) вынес приговор жителю района за "публичное оскорбление" Лукашенко. Соответствующий документ опубликован в Банке судебных решений Беларуси, дата вынесения приговора не указана.
В материалах дела говорится, что обвиняемый часто просматривал ролики на YouTube, некоторые из них сохранял на своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте". В число сохраненных попало видео Гордона, где он, обращаясь к Путину и Лукашенко, заявил: "Горите в аду, черти!"
Сообщается, что видеозапись с интервью Гордона, где тот высказался о Путине и Лукашенко, заметил местный милиционер и написал рапорт. На мужчину завели дело и задержали.
На суде подозреваемый указал, что не просматривал указанный ролик, а просто репостил его на свою страницу, чтобы "ознакомиться с ним позже". Видео, по его свидетельству, он посмотрел уже после того, как на него завели дело.
Согласно заключению эксперта, в высказывании "Горите в аду, черти!" содержится негативная оценка Путина и Лукашенко. На этом основании владельца страницы в соцсети, на которой было размещено видео Гордона, приговорили по ч. 1 ст. 368 (публичное оскорбление Лукашенко) УК Беларуси к полутора годам колонии общего режима.
Отмечается, что видеозапись на странице подсудимого в соцсети просмотрели 43 пользователя.
Видео, о котором идет речь в приговоре суда, было обнародовано 3 марта 2022 года в YouTube-канале Гордона. Это фрагмент из интервью журналиста белорусскому Telegram-каналу NEXTA, которое обнародовано 28 февраля и посвящалось полномасштабному вторжению РФ в Украину.
Российские войска 24 февраля 2022 года после объявления о начале полномасштабного вторжения заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.
16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".