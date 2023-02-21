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"Горите в аду, черти!" В Беларуси мужчина получил полтора года колонии за репост видео Гордона

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В Беларуси местного жителя осудили за репост фрагмента видеоинтервью Гордона
В Беларуси местного жителя осудили за репост фрагмента видеоинтервью Гордона
Фото: Gordonua.com

Житель Беларуси, разместивший в соцсетях видео, в котором основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон обратился к президенту РФ Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту РБ Александру Лукашенко, осужден на полтора года лишения свободы, сообщает 21 февраля белорусское издание Zerkalo.io.

Суд Житковичского района (РБ) вынес приговор жителю района за "публичное оскорбление" Лукашенко. Соответствующий документ опубликован в Банке судебных решений Беларуси, дата вынесения приговора не указана.

В материалах дела говорится, что обвиняемый часто просматривал ролики на YouTube, некоторые из них сохранял на своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте". В число сохраненных попало видео Гордона, где он, обращаясь к Путину и Лукашенко, заявил: "Горите в аду, черти!"

Сообщается, что видеозапись с интервью Гордона, где тот высказался о Путине и Лукашенко, заметил местный милиционер и написал рапорт. На мужчину завели дело и задержали.

На суде подозреваемый указал, что не просматривал указанный ролик, а просто репостил его на свою страницу, чтобы "ознакомиться с ним позже". Видео, по его свидетельству, он посмотрел уже после того, как на него завели дело.

Согласно заключению эксперта, в высказывании "Горите в аду, черти!" содержится негативная оценка Путина и Лукашенко. На этом основании владельца страницы в соцсети, на которой было размещено видео Гордона, приговорили по ч. 1 ст. 368 (публичное оскорбление Лукашенко) УК Беларуси к полутора годам колонии общего режима. 

Отмечается, что видеозапись на странице подсудимого в соцсети просмотрели 43 пользователя.

Видео, о котором идет речь в приговоре суда, было обнародовано 3 марта 2022 года в YouTube-канале Гордона. Это фрагмент из интервью журналиста белорусскому Telegram-каналу NEXTA, которое обнародовано 28 февраля и посвящалось полномасштабному вторжению РФ в Украину.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года после объявления о начале полномасштабного вторжения заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, вторжение, приговор, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, деоккупация
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