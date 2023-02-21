"Горите в аду, черти!" В Беларуси мужчина получил полтора года колонии за репост видео Гордона

Суд Житковичского района (РБ) вынес приговор жителю района за "публичное оскорбление" Лукашенко. Соответствующий документ опубликован в Банке судебных решений Беларуси, дата вынесения приговора не указана.

В материалах дела говорится, что обвиняемый часто просматривал ролики на YouTube, некоторые из них сохранял на своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте". В число сохраненных попало видео Гордона, где он, обращаясь к Путину и Лукашенко, заявил: "Горите в аду, черти!"

Сообщается, что видеозапись с интервью Гордона, где тот высказался о Путине и Лукашенко, заметил местный милиционер и написал рапорт. На мужчину завели дело и задержали.

На суде подозреваемый указал, что не просматривал указанный ролик, а просто репостил его на свою страницу, чтобы "ознакомиться с ним позже". Видео, по его свидетельству, он посмотрел уже после того, как на него завели дело.

Согласно заключению эксперта, в высказывании "Горите в аду, черти!" содержится негативная оценка Путина и Лукашенко. На этом основании владельца страницы в соцсети, на которой было размещено видео Гордона, приговорили по ч. 1 ст. 368 (публичное оскорбление Лукашенко) УК Беларуси к полутора годам колонии общего режима.

Отмечается, что видеозапись на странице подсудимого в соцсети просмотрели 43 пользователя.

Видео, о котором идет речь в приговоре суда, было обнародовано 3 марта 2022 года в YouTube-канале Гордона. Это фрагмент из интервью журналиста белорусскому Telegram-каналу NEXTA, которое обнародовано 28 февраля и посвящалось полномасштабному вторжению РФ в Украину.

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