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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вступление Беларуси в войну в Украине станет концом для режима Лукашенко, заявил Дуда

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Дуда: Лукашенко пытается избежать участия в войне
Дуда: Лукашенко пытается избежать участия в войне
Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин может заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко открыто вступить в войну против Украины. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале 19 февраля.

"Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современной Беларуси мы имеем дело с режимом, от которого де-факто можно ожидать чего угодно. Однако этот режим тоже играет в свою игру. Нет сомнений, что Лукашенко пытается избежать того, чтобы Путин заставил его допустить белорусскую армию в Украину, вступить в открытый бой против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют боевого опыта и плохо вооружены. Они столкнулись бы с воюющими украинцами уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину. Во-вторых, белорусы – не воинственная нация. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей", – сказал Дуда.

По его мнению, отправка белорусов на войну может окончательно положить конец режиму Лукашенко.

"Нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него. Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, приговаривая протестующих и выступающих против него к многолетним срокам заключения, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным", – сказал Дуда.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Анджей Дуда, война России против Украины
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