Вступление Беларуси в войну в Украине станет концом для режима Лукашенко, заявил Дуда

"Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современной Беларуси мы имеем дело с режимом, от которого де-факто можно ожидать чего угодно. Однако этот режим тоже играет в свою игру. Нет сомнений, что Лукашенко пытается избежать того, чтобы Путин заставил его допустить белорусскую армию в Украину, вступить в открытый бой против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют боевого опыта и плохо вооружены. Они столкнулись бы с воюющими украинцами уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину. Во-вторых, белорусы – не воинственная нация. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей", – сказал Дуда.

По его мнению, отправка белорусов на войну может окончательно положить конец режиму Лукашенко.

"Нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него. Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, приговаривая протестующих и выступающих против него к многолетним срокам заключения, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным", – сказал Дуда.