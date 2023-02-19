Россия продолжает жить в заключении – Дуда о российской пропаганде

"С российской пропагандой мы имеем дело уже несколько лет. Все время Москва, и все московские радио- и телеканалы, и все, что российский режим транслирует в интернете, хотят навязать это российское видение мира. Я бы сказал так: они видят других такими, какие они сами. Они нападают на других, они пытаются забрать чужие земли, они пытаются поработить другие народы, поэтому им может казаться, что все вокруг них одинаковые", – отметил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что Россия в настоящее время живет в изоляции.

"Россия продолжает жить в заключении. Она изолирует огромную часть своего населения и все время кормит его пропагандой. И в этой пропаганде она описывает всех вокруг себя как агрессоров, когда это ложь и совершенная неправда. Именно российский режим агрессивен, и эта война, которую сегодня переживает Украина, эта жестокость и грубость является как раз проявлением российского неоколониализма", – сказал Дуда.