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Россия продолжает жить в заключении – Дуда о российской пропаганде

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Дуда: Россияне хотят всем навязать свое видение мира
Дуда: Россияне хотят всем навязать свое видение мира
Фото: EPA

Россия пытается убедить своих граждан, что ее окружают агрессоры. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале 19 февраля.

"С российской пропагандой мы имеем дело уже несколько лет. Все время Москва, и все московские радио- и телеканалы, и все, что российский режим транслирует в интернете, хотят навязать это российское видение мира. Я бы сказал так: они видят других такими, какие они сами. Они нападают на других, они пытаются забрать чужие земли, они пытаются поработить другие народы, поэтому им может казаться, что все вокруг них одинаковые", – отметил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что Россия в настоящее время живет в изоляции.

"Россия продолжает жить в заключении. Она изолирует огромную часть своего населения и все время кормит его пропагандой. И в этой пропаганде она описывает всех вокруг себя как агрессоров, когда это ложь и совершенная неправда. Именно российский режим агрессивен, и эта война, которую сегодня переживает Украина, эта жестокость и грубость является как раз проявлением российского неоколониализма", – сказал Дуда.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Согласно результатам соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20–21 ноября 2022 года, 97% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России.

Теги: Россия, Польша, российская пропаганда, Анджей Дуда, война России против Украины
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