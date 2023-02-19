Россия продолжает жить в заключении – Дуда о российской пропаганде

"С российской пропагандой мы имеем дело уже несколько лет. Все время Москва, и все московские радио- и телеканалы, и все, что российский режим транслирует в интернете, хотят навязать это российское видение мира. Я бы сказал так: они видят других такими, какие они сами. Они нападают на других, они пытаются забрать чужие земли, они пытаются поработить другие народы, поэтому им может казаться, что все вокруг них одинаковые", – отметил Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что Россия в настоящее время живет в изоляции.
"Россия продолжает жить в заключении. Она изолирует огромную часть своего населения и все время кормит его пропагандой. И в этой пропаганде она описывает всех вокруг себя как агрессоров, когда это ложь и совершенная неправда. Именно российский режим агрессивен, и эта война, которую сегодня переживает Украина, эта жестокость и грубость является как раз проявлением российского неоколониализма", – сказал Дуда.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Согласно результатам соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20–21 ноября 2022 года, 97% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России.