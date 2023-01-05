В Госпогранкомитете Беларуси пожаловались на "оскорбительные угрожающие жесты" пограничников Украины. Видео

"Последний случай ["провокации"] – в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка", когда… наводилось оружие в сторону пограничных отрядов, оскорбительные жесты – угрожающие – в сторону пограничников", – рассказал представитель погранконтроля Беларуси.
Он заверил, что сотрудники погранконтроля "на провокации не поддаются".
На опубликованном видео видно человека в военной форме, который машет рукой в сторону погранконтроля Беларуси. Позже он показывает знак – провел рукой вдоль шеи.
Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.
В интервью, опубликованном 23 декабря, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.
По данным Госпогранслужбы на 4 января 2023 года, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава.