В Госпогранкомитете Беларуси пожаловались на "оскорбительные угрожающие жесты" пограничников Украины. Видео

На опубликованном видео видно человека в военной форме, который машет рукой в сторону погранконтроля Беларуси Скриншот: Пограничная служба Республики Беларусь / YouTube

"Последний случай ["провокации"] – в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка", когда… наводилось оружие в сторону пограничных отрядов, оскорбительные жесты – угрожающие – в сторону пограничников", – рассказал представитель погранконтроля Беларуси.

Он заверил, что сотрудники погранконтроля "на провокации не поддаются".

На опубликованном видео видно человека в военной форме, который машет рукой в сторону погранконтроля Беларуси. Позже он показывает знак – провел рукой вдоль шеи.

Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.