ГОРДОН
 
 
МИР

В Госпогранкомитете Беларуси пожаловались на "оскорбительные угрожающие жесты" пограничников Украины. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На опубликованном видео видно человека в военной форме, который машет рукой в сторону погранконтроля Беларуси
На опубликованном видео видно человека в военной форме, который машет рукой в сторону погранконтроля Беларуси
Скриншот: Пограничная служба Республики Беларусь / YouTube

Украинские пограничники якобы "угрожают" белорусским. Об этом на видео, опубликованном 5 января в Telegram Госпогранкомитета Беларуси, утверждает начальник управления погранконтроля республики.

"Последний случай ["провокации"] – в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка", когда… наводилось оружие в сторону пограничных отрядов, оскорбительные жесты – угрожающие – в сторону пограничников", – рассказал представитель погранконтроля Беларуси.

Он заверил, что сотрудники погранконтроля "на провокации не поддаются".

На опубликованном видео видно человека в военной форме, который машет рукой в сторону погранконтроля Беларуси. Позже он показывает знак – провел рукой вдоль шеи.

Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.

В интервью, опубликованном 23 декабря, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.

По данным Госпогранслужбы на 4 января 2023 года, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава.

Теги: Украина, Беларусь, оружие, граница, Госпогранслужба, провокации, угрозы, пограничники, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
Умерла участница шоу "Голос країни"
Умерла участница шоу "Голос країни"
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (387763)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (159918)
3
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (142923)
4
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (129756)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (101264)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (99228)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (96884)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (79800)
 
 
 
 