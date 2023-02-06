В Беларуси заявили, что российские летчики остаются на ее территории после окончания учений

"Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас носит критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и летно-тактические учения, которые мы проводили, – это один из элементов слаженности наших экипажей и российских", – заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире государственного телеканала СТВ.
По словам Лукьяновича, на боевом дежурстве по противовоздушной обороне постоянно находится около тысячи человек.
"У нас создана целая система: это авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Также есть еще подсистемы, такие как пункты визуального наблюдения, расположенные по всей территории Республики Беларусь, и силы и средства радиоэлектронной борьбы", – заявил он.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.