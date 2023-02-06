В Беларуси заявили, что российские летчики остаются на ее территории после окончания учений

"Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас носит критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и летно-тактические учения, которые мы проводили, – это один из элементов слаженности наших экипажей и российских", – заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире государственного телеканала СТВ.

По словам Лукьяновича, на боевом дежурстве по противовоздушной обороне постоянно находится около тысячи человек.

"У нас создана целая система: это авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Также есть еще подсистемы, такие как пункты визуального наблюдения, расположенные по всей территории Республики Беларусь, и силы и средства радиоэлектронной борьбы", – заявил он.