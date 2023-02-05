Резников рассказал, как можно было избежать вторжения России в Украину

"Когда осенью 21-го года партнеры говорили, что вторжение неминуемо, мы отвечали: "Включайте режим санкций и уже давайте оружие". Партнеры говорят: "Нет, мы дадим оружие и введем санкции после того, как они нападут". Они напали, нам начали постепенно давать оружие и постепенно вводить санкции. Конечно, для меня каждый раз эти решения [принимаются] с опозданием", – сказал он.
Резников назвал шаги, которые, по его мнению, могли бы предотвратить войну в принципе.
"Если бы остановили "Северный поток – 2", если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделала в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов, этой войны можно было бы избежать", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения РФ в Украину Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.
США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Под американские санкции попали российские чиновники и военные. Также под санкциями находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.