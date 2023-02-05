Резников рассказал, как можно было избежать вторжения России в Украину

"Когда осенью 21-го года партнеры говорили, что вторжение неминуемо, мы отвечали: "Включайте режим санкций и уже давайте оружие". Партнеры говорят: "Нет, мы дадим оружие и введем санкции после того, как они нападут". Они напали, нам начали постепенно давать оружие и постепенно вводить санкции. Конечно, для меня каждый раз эти решения [принимаются] с опозданием", – сказал он.

Резников назвал шаги, которые, по его мнению, могли бы предотвратить войну в принципе.

"Если бы остановили "Северный поток – 2", если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделала в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов, этой войны можно было бы избежать", – сказал он.