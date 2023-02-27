После взрывов на аэродроме Мачулищи в Беларуси пограничники усилили контроль на выезд из страны – СМИ

Один из белорусов, который в первой половине понедельника выехал в Литву, рассказал, что белорусские силовики "проверили на выезде, перетряхнули все вещи, все досмотрели".
"Обычно при выезде личные вещи не проверяют, пограничники проверяют только паспорта. И вот оно. Я брал свое оборудование, я беспокоился об этом. Все было детально рассмотрено. Водитель автобуса сказал, что не видел такого как минимум год", – объяснил собеседник журналистов.
Усиление проверки на границе он связывает с инцидентом в Мачулищах 26 февраля, в результате которого, по данным независимых источников, взрывами был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.
В пограничном комитете Беларуси нововведение не комментируют, подчеркнуло "Радыё Свабода".
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель инициативы BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).