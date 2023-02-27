После взрывов на аэродроме Мачулищи в Беларуси пограничники усилили контроль на выезд из страны – СМИ

Очевидцы говорят, что таких проверок на выезд из Беларуси не было уже год Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси / Facebook (архив)

Один из белорусов, который в первой половине понедельника выехал в Литву, рассказал, что белорусские силовики "проверили на выезде, перетряхнули все вещи, все досмотрели".

"Обычно при выезде личные вещи не проверяют, пограничники проверяют только паспорта. И вот оно. Я брал свое оборудование, я беспокоился об этом. Все было детально рассмотрено. Водитель автобуса сказал, что не видел такого как минимум год", – объяснил собеседник журналистов.

Усиление проверки на границе он связывает с инцидентом в Мачулищах 26 февраля, в результате которого, по данным независимых источников, взрывами был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

В пограничном комитете Беларуси нововведение не комментируют, подчеркнуло "Радыё Свабода".