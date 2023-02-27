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За причастность к диверсии на аэродроме Мачулищи белорусские силовики ищут уроженца Крыма – СМИ

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Розыск объявлен УВД в Минске, отмечает "Зеркало"
Розыск объявлен УВД в Минске, отмечает "Зеркало"
Фото: press_mvdby / Instagram

В Беларуси силовики разыскивают уроженца Крыма Николая Швеца по подозрению в причастности к диверсии на аэродроме Мачулищи, где 26 февраля, по данным СМИ, взрывы повредили российский радиолокационный самолет А-50. Об этом со ссылкой на читателей сообщило 27 февраля белорусское издание "Зеркало".

Собеседники журналистов отметили, что ориентировку с фото разбросали по чатам и "развешивать пока не стали".

В ориентировке указано, что 29-летнего Швеца разыскивает Минское РУВД по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля"..

Журналистка издания под видом "сознательного гражданина" позвонила правоохранителям, и они фактически подтвердили информацию о розыске.

Представитель инициативы BYPOL Александр Азаров, который ранее сообщал о причастности к инциденту в Мачулищах белорусских партизан, заявил "Зеркалу", что ему "это лицо незнакомо".

"Кто он такой, я не знаю. У них задача — устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, – они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", – предположил он.

Контекст:

О повреждении российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (используется для ударов войск РФ по Украине) в результате двух взрывов 26 февраля информировала BYPOL. По ее данным, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности.

После инцидента в Мачилищах белорусские пограничники усилили досмотр покидающих страну.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, розыск, аэродром, диверсия, взрывы, подозрение, силовики
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