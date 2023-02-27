За причастность к диверсии на аэродроме Мачулищи белорусские силовики ищут уроженца Крыма – СМИ

Собеседники журналистов отметили, что ориентировку с фото разбросали по чатам и "развешивать пока не стали".

В ориентировке указано, что 29-летнего Швеца разыскивает Минское РУВД по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля"..

Журналистка издания под видом "сознательного гражданина" позвонила правоохранителям, и они фактически подтвердили информацию о розыске.

Представитель инициативы BYPOL Александр Азаров, который ранее сообщал о причастности к инциденту в Мачулищах белорусских партизан, заявил "Зеркалу", что ему "это лицо незнакомо".

"Кто он такой, я не знаю. У них задача — устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, – они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", – предположил он.