За причастность к диверсии на аэродроме Мачулищи белорусские силовики ищут уроженца Крыма – СМИ

Собеседники журналистов отметили, что ориентировку с фото разбросали по чатам и "развешивать пока не стали".
В ориентировке указано, что 29-летнего Швеца разыскивает Минское РУВД по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля"..
Журналистка издания под видом "сознательного гражданина" позвонила правоохранителям, и они фактически подтвердили информацию о розыске.
Представитель инициативы BYPOL Александр Азаров, который ранее сообщал о причастности к инциденту в Мачулищах белорусских партизан, заявил "Зеркалу", что ему "это лицо незнакомо".
"Кто он такой, я не знаю. У них задача — устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, – они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", – предположил он.
О повреждении российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (используется для ударов войск РФ по Украине) в результате двух взрывов 26 февраля информировала BYPOL. По ее данным, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности.
После инцидента в Мачилищах белорусские пограничники усилили досмотр покидающих страну.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).