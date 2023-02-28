Опубликованы спутниковые снимки российского самолета А-50, который, вероятно, повредили в Беларуси партизаны

Фотографии сделаны до инцидента в Маучищах – 19-го, 14-го и 9 февраля. Они показывают, где именно стоял ДРЛО А-50.

Также снимки зафиксировали вероятное местоположение в Мачулищах трех МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Фото: svaboda.org

"Беларускі Гаюн" пишет, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).

Defense Express писал в феврале 2022 года, что на вооружении российских военно-космических сил два А-50 и восемь модернизированных самолетов – А-50М. Всего, включая экспортные варианты и разные модификации, было произведено около 40 таких самолетов, пишет портал Military-Today. Производство А-50 прекратилось в 1992 году.

Стоимость борта – от $330 до $500 млн. А-50 может одновременно передавать данные для наведения целей 12 истребителями, экипаж самолета – 15 человек.