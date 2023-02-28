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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки российского самолета А-50, который, вероятно, повредили в Беларуси партизаны

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Самолет ДРЛО А-50 сделал 12 вылетов в Беларуси
Самолет ДРЛО А-50 сделал 12 вылетов в Беларуси
Скриншот: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"Радыё Свабода" 27 февраля опубликовало спутниковые снимки российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50, который, вероятно, был поврежден на аэродроме Мачулищи в Беларуси.

Фотографии сделаны до инцидента в Маучищах – 19-го, 14-го и 9 февраля. Они показывают, где именно стоял ДРЛО А-50. 

Также снимки зафиксировали вероятное местоположение в Мачулищах трех МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

"Беларускі Гаюн" пишет, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).

Defense Express писал в феврале 2022 года, что на вооружении российских военно-космических сил два А-50 и восемь модернизированных самолетов – А-50М. Всего, включая экспортные варианты и разные модификации, было произведено около 40 таких самолетов, пишет портал Military-Today. Производство А-50 прекратилось в 1992 году. 

Стоимость борта – от $330 до $500 млн.  А-50 может одновременно передавать данные для наведения целей 12 истребителями, экипаж самолета – 15 человек.

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, самолет, аэродром, война России против Украины, взрывы
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