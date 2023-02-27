На белорусской границе погиб сержант теробороны. В полиции утверждают, что выстрел был не со стороны Беларуси

По его словам, Панасюк погиб во время выполнения боевой задачи. Других обстоятельств представитель бригады не сообщил, сославшись на продолжающееся расследование.

"Правоохранительные органы ведут следствие, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", – сказал он.

По данным представителя пресс-службы Национальной полиции Волынской области Марины Балдич, факт гибели военного расследуется по статье "умышленное убийство".

"Точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали выяснит досудебное следствие", – добавила она.

"Суспільне" отмечает, что младший сержант Панасюк был участником АТО, в ряды теробороны вступил в первые дни полномасштабного вторжения России. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.

26 февраля он был похоронен в Сельце Ратновской общины Волынской области.

Издание Сhas.news пишет, что в местной Facebook-группе накануне появился некролог, в котором сообщалось, что Панасюк был убит в перестрелке на украинско-белорусской границе на наблюдательном посту вблизи села Тур 25 февраля. При этом выстрелы сначала прозвучали якобы со стороны Беларуси. Впоследствии это сообщение было удалено.