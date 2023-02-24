Передвижения оккупантов на границе с Черниговской областью к наступлению отношения не имеют – Данилов

О движение колонн военной техники оккупантов в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой сообщали украинские военные Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Об этом 23 февраля в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

Оперативное командование "Север" ВСУ со ссылкой на данные украинской разведки проинформировало о движение колонн военной техники оккупантов в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в "пиксель", похожий на форму Вооруженных сил Украины.

По мнению украинских военных, оккупанты могут готовить провокации к годовщине полномасштабного наступления с целью обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности РФ.

"Передвижения, которые они [россияне] делают в районе с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения", – указал Данилов.