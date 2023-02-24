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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Передвижения оккупантов на границе с Черниговской областью к наступлению отношения не имеют – Данилов

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О движение колонн военной техники оккупантов в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой сообщали украинские военные
О движение колонн военной техники оккупантов в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой сообщали украинские военные
Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Движения колонн российской военной техники в районе границы с Черниговской областью, о чем сообщали украинские военные, не имеют отношения к наступлению.

Об этом 23 февраля в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

Оперативное командование "Север" ВСУ со ссылкой на данные украинской разведки проинформировало о движение колонн военной техники оккупантов в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в "пиксель", похожий на форму Вооруженных сил Украины.

По мнению украинских военных, оккупанты могут готовить провокации к годовщине полномасштабного наступления с целью обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности РФ.

"Передвижения, которые они [россияне] делают в районе с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения", – указал Данилов.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: Россия, Украина, СНБО, граница, разведка, провокации, Черниговская область, вторжение, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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