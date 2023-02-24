Передвижения оккупантов на границе с Черниговской областью к наступлению отношения не имеют – Данилов

Об этом 23 февраля в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.
Оперативное командование "Север" ВСУ со ссылкой на данные украинской разведки проинформировало о движение колонн военной техники оккупантов в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в "пиксель", похожий на форму Вооруженных сил Украины.
По мнению украинских военных, оккупанты могут готовить провокации к годовщине полномасштабного наступления с целью обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности РФ.
"Передвижения, которые они [россияне] делают в районе с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения", – указал Данилов.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.