В ОПУ заявили, что Зеленский готов к встрече с Си Цзиньпином и скептически отнеслись к прекращению огня в войне против РФ

Об этом в интервью Newsmax, опубликованном 27 февраля на сайте СМИ, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
Диалог и переговоры в обнародованном "мирном плане" названы "единственным жизнеспособным решением украинского кризиса".
"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", – говорится, в частности, в документе.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
Ермак назвал "хорошим сигналом", что КНР озвучила свою позицию.
В то же время Ермак не стал комментировать возможность встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Украина по-прежнему "скептически" относится к прекращению огня, указал глава ОПУ.
"Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям, – заявил Ермак. – Мы не доверяем этому сигналу, потому что у нас война началась еще в 2014 году".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля2023 года, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.
В Кремле заявили 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".