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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ заявили, что Зеленский готов к встрече с Си Цзиньпином и скептически отнеслись к прекращению огня в войне против РФ

Ермак назвал "хорошим сигналом", что Китай озвучил свою позицию относительно войны РФ против Украины
Ермак назвал "хорошим сигналом", что Китай озвучил свою позицию относительно войны РФ против Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом в интервью Newsmax, опубликованном 27 февраля на сайте СМИ, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.

Диалог и переговоры в обнародованном "мирном плане" названы "единственным жизнеспособным решением украинского кризиса".

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", – говорится, в частности, в документе.

Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.

Ермак назвал "хорошим сигналом", что КНР озвучила свою позицию.

В то же время Ермак не стал комментировать возможность встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украина по-прежнему "скептически" относится к прекращению огня, указал глава ОПУ.

"Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям, – заявил Ермак. – Мы не доверяем этому сигналу, потому что у нас война началась еще в 2014 году".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля2023 года, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

В Кремле заявили 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

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