В ОПУ заявили, что Зеленский готов к встрече с Си Цзиньпином и скептически отнеслись к прекращению огня в войне против РФ

Ермак назвал "хорошим сигналом", что Китай озвучил свою позицию относительно войны РФ против Украины Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью Newsmax, опубликованном 27 февраля на сайте СМИ, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.

Диалог и переговоры в обнародованном "мирном плане" названы "единственным жизнеспособным решением украинского кризиса".

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", – говорится, в частности, в документе.

Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.

Ермак назвал "хорошим сигналом", что КНР озвучила свою позицию.

В то же время Ермак не стал комментировать возможность встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украина по-прежнему "скептически" относится к прекращению огня, указал глава ОПУ.

"Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям, – заявил Ермак. – Мы не доверяем этому сигналу, потому что у нас война началась еще в 2014 году".