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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут активизировать наступательные действия на запорожском направлении. Вагнеровцы получают тут боеприпасы – Дмитрашковский

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Дмитрашковский убежден, что вероятное наступление оккупантов на Запорожье не имеет перспектив
Дмитрашковский убежден, что вероятное наступление оккупантов на Запорожье не имеет перспектив
Фото: Military Media Center / Telegram

Российские войска могут активизировать наступательные действия на запорожском направлении. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 27 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Спикер призвал не допускать недооценки противника, добавив в то же время, что оккупантов встретят хорошо подготовленные силы обороны Украины. Он добавил, что ВСУ имеют обустроенные оборонительные фортификационные сооружения и готовы дать достойный отпор.

"Шансы у них мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать [российских оккупантов], потому что у врага есть опыт ведения боевых действий", – подчеркнул Дмитрашковский.

По его словам, в последнее время частная военная компания "Вагнер" получает боеприпасы на запорожском направлении.

"Поэтому на этом направлении возможны в ближайшее время какие-то активные действия оккупантов", – предупредил он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, захват, оккупация, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, оборона, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, фортификационные сооружения, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, российские оккупанты, деоккупация
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