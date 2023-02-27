Оккупанты могут активизировать наступательные действия на запорожском направлении. Вагнеровцы получают тут боеприпасы – Дмитрашковский

Дмитрашковский убежден, что вероятное наступление оккупантов на Запорожье не имеет перспектив Фото: Military Media Center / Telegram

Спикер призвал не допускать недооценки противника, добавив в то же время, что оккупантов встретят хорошо подготовленные силы обороны Украины. Он добавил, что ВСУ имеют обустроенные оборонительные фортификационные сооружения и готовы дать достойный отпор.

"Шансы у них мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать [российских оккупантов], потому что у врага есть опыт ведения боевых действий", – подчеркнул Дмитрашковский.

По его словам, в последнее время частная военная компания "Вагнер" получает боеприпасы на запорожском направлении.

"Поэтому на этом направлении возможны в ближайшее время какие-то активные действия оккупантов", – предупредил он.