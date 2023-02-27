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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучше бы оставались в тюрьмах в России". В Бахмуте воины 93-й бригады уничтожили прятавшихся вагнеровцев. Видео

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Бахмут остается эпицентром битвы на Донбассе
Бахмут остается эпицентром битвы на Донбассе
Фото: 93_brygada / Instagram

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили из боевой машины пехоты БМП-2 здание, предположительно, на окраине Бахмута Донецкой области, в котором укрывались террористы группы "Вагнер".

Видео, полученное от бойцов, опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим".

"Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" вовсю насыпают оккупантам в Бахмуте. И с помощью БМП-2 легонечко объясняют вагнеровцам, которые прятались в здании, что для них лучше было бы оставаться в тюрьмах на России", – говорится в сообщении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут. По данным Генштаба, для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а наибольшая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

По данным украинской военной разведки, президент России приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

В Генштабе ВСУ сообщили 23 февраля, что теперь оккупанты планируют захватить и удержать Донецкую и Луганскую области до лета.

Бахмут остается эпицентром удара оккупантов, жестокие бои идут на севере от города, сообщил 27 февраля спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, только за последние сутки оккупанты совершили 300 обстрелов из артиллерии и РСЗО на бахмутском направлении.

Теги: война России против Украины, БМП, ЧВК Вагнер, Бахмут
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