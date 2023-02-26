На востоке Украины российские оккупанты атакуют на пяти направлениях, активно используют авиацию – Генштаб ВСУ

"На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. [...] На бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на авдеевском и шахтерском направлениях "противник вел безуспешные наступательные действия" в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар.
"В районах Житловки, Белогоровки, Веселого и Раздолевки нанес авиационные удары. [...] Нанес авиационный удар возле Бахмута, [...] активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки. На запорожском направлении [...] нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного", – объяснили в ВСУ.
Украинские военные отметили, что на всех направлениях, в том числе на херсонском, оккупанты ведут обстрелы из разных видов вооружения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в районе Бахмута.