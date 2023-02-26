На востоке Украины российские оккупанты атакуют на пяти направлениях, активно используют авиацию – Генштаб ВСУ

"На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. [...] На бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на авдеевском и шахтерском направлениях "противник вел безуспешные наступательные действия" в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар.

"В районах Житловки, Белогоровки, Веселого и Раздолевки нанес авиационные удары. [...] Нанес авиационный удар возле Бахмута, [...] активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки. На запорожском направлении [...] нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные отметили, что на всех направлениях, в том числе на херсонском, оккупанты ведут обстрелы из разных видов вооружения.

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