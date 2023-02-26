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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На востоке Украины российские оккупанты атакуют на пяти направлениях, активно используют авиацию – Генштаб ВСУ

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В ВСУ атаки противника назвали безуспешными
В ВСУ атаки противника назвали безуспешными
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях на востоке Украины. Об этом 26 февраля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. [...] На бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на авдеевском и шахтерском направлениях "противник вел безуспешные наступательные действия" в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар.

"В районах Житловки, Белогоровки, Веселого и Раздолевки нанес авиационные удары. [...] Нанес авиационный удар возле Бахмута, [...] активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки. На запорожском направлении [...] нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные отметили, что на всех направлениях, в том числе на херсонском, оккупанты ведут обстрелы из разных видов вооружения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid06vga4oxzPVYszXAMNL51i9yR2L1KhJ2SfUKuhDCyorYYNAyWDFPQs9unZMtUsPrjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в районе Бахмута.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Богдановка, Каменка, Купянск, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, российские оккупанты, Белогоровка
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