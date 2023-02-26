Оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, "из-за опасений деоккупации украинских территорий" так называемый "городской прокурор" оккупированной Горловки Донецкой области сложил "полномочия" и готовится к эвакуации на территорию РФ.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.