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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму – Генштаб ВСУ

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Для строительства фортификаций РФ привлекла срочников из Челябинской области, сообщили в Генштабе
Для строительства фортификаций РФ привлекла срочников из Челябинской области, сообщили в Генштабе
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Российские оккупанты строят фортификационные сооружения во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, "из-за опасений деоккупации украинских территорий" так называемый "городской прокурор" оккупированной Горловки Донецкой области сложил "полномочия" и готовится к эвакуации на территорию РФ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02U7x61aivr8tPRLZr9ekiJJZrV31WqHdjqbAjLvoV5jUhBgbTLr33CTYsTwMbYVjQl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Горловка, фортификационные сооружения, война России против Украины
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