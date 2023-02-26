Украинские военные за сутки сбили три российских беспилотника, авиация нанесла 12 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские военные сбили три российских беспилотника разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще две важные вражеские цели", – отметили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 февраля 2023 года, составили около 147 тыс. военных, 3375 танков, 299 самолетов, 288 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".