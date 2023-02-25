Украинская артиллерия и ракетные войска за сутки поразили два района с живой силой оккупантов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", – говорится в сообщении.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 февраля 2023 года, составили около 147 тыс. военных, 3375 танков, 299 самолетов, 288 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".