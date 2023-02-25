Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет – Генштаб ВСУ

Российский вертолет был сбит на южном направлении, отметили украинские военные Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также силы обороны уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и один БПЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.

Российский вертолет был сбит на южном направлении, уточнило в Facebook воздушное командование "Юг" ВСУ.

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