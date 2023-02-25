Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также силы обороны уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и один БПЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.
Российский вертолет был сбит на южном направлении, уточнило в Facebook воздушное командование "Юг" ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, украинские военные уничтожили уже 287 российских вертолетов.