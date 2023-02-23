В первые дни вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов – СМИ

По данным источника из США, это "не были двузначные цифры", но под так называемый дружественный огонь наземных сил РФ попали больше, чем один или два российских самолета. Возможно, это произошло из-за нехватки пилотов, способных вести бой.

"Вероятно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые хотели бы летать над Украиной и рисковать своей головой в той сумасшедшей обстановке", – считает он.

Представитель военной разведки Вадим Скибицкий сообщил изданию, что данные о сбитых самолетах подтверждали перехваты разговоров российских военных.

"Так и было. Из артиллерийских установок, из танков, и мы даже узнавали это из перехватов их разговоров. Они сбивали собственные вертолеты, они сбивали свои собственные самолеты", – сказал он.