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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В первые дни вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов – СМИ

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Самолеты оккупантов попали под "дружественный огонь"
Самолеты оккупантов попали под "дружественный огонь"
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В начале войны российская армия сбила несколько собственных самолетов. Об этом 22 февраля написало американское издание Financial Times со ссылкой на двух западных и одного украинского чиновника.

По данным источника из США, это "не были двузначные цифры", но под так называемый дружественный огонь наземных сил РФ попали больше, чем один или два российских самолета. Возможно, это произошло из-за нехватки пилотов, способных вести бой.

"Вероятно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые хотели бы летать над Украиной и рисковать своей головой в той сумасшедшей обстановке", – считает он.

Представитель военной разведки Вадим Скибицкий сообщил изданию, что данные о сбитых самолетах подтверждали перехваты разговоров российских военных.

"Так и было. Из артиллерийских установок, из танков, и мы даже узнавали это из перехватов их разговоров. Они сбивали собственные вертолеты, они сбивали свои собственные самолеты", – сказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 февраля 2023 года, составили около 145 8500 военных3350 танков, 299 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: самолет, авиация, вертолет, армия РФ, вторжение, война России против Украины
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