В ВМС рассказали о количестве уничтоженных оккупантов и техники за неделю

В ВМС рассказали, что происходит в морях вокруг Украины Фото: Військово-Морські Сили ЗС України / Telegram

Их силами уничтожено 12 боевых бронированных машин, пять танков, семь артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники, пять минометных расчетов, две единицы специальной техники и три расчета противотанковых ракетных комплексов.

Также ВМС в составе группировок других видов сил обороны прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса, говорится в сообщении.

Так, за прошедшую неделю в рамках черноморской "зерновой инициативы" 16 судов покинули украинские порты с более чем полумиллионом тонн зерна и других продуктов питания.

Через неделю в интересах России проход через Керчь-Еникальский пролив осуществили к Черному морю 86 судов, из них 17 продолжили движение в направлении пролива Босфор. К Азовскому морю прошло 91 судно, из них 27 двигались из пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческих жизней в море, выключая системы автоматической идентификации.

По состоянию на 10 утра 24 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся три российских корабля для контроля морских коммуникаций, в Азовском море один корабль. В Средиземном море находятся 10 кораблей РФ, из них пять – носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составить 72 ракеты.