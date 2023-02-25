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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники ликвидировали еще около 650 оккупантов – Генштаб ВСУ

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РФ за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 3 тыс. танков
РФ за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 3 тыс. танков
Фото: ЕРА

За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 650 российских оккупантов, общие потери РФ за время полномасштабной войны против Украины достигли порядка 147 470 военных.

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3375 (+12);
  • боевые бронированные машины – 6609 (+9);
  • артиллерийские системы – 2373 (+10);
  • РСЗО – 475 (+1);
  • средства ПВО – 247;
  • самолеты – 299;
  • вертолеты – 288 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –2035 (+2);
  • крылатые ракеты – 873;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5235 (+11);
  • специальная техника – 230 (+1).

В Генштабе уточнили, что данные уточняются. 

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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