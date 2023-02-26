Силы обороны за сутки отразили 71 атаку оккупантов на пяти направлениях на востоке – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что РФ сосредотачивает усилия на наступательных действиях на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

По информации Генштаба, оккупанты постоянно ведут воздушную разведку для корректировки огня.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.