Россияне обустроили в оккупированной Васильевке пыточную, удерживают там проукраинских граждан – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски.

"Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраинско настроенных граждан", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря 2022 года, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.