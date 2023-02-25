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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обустроили в оккупированной Васильевке пыточную, удерживают там проукраинских граждан – Генштаб ВСУ

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Оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски, сообщили в Генштабе ВСУ
Оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты обустроили пыточную в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 25 февраля.

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски.

"Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраинско настроенных граждан", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0frSSJPjh7MrsQZzAGXYL87r3x2Rdom91qQXo9BGLJJeR6krcnfBhYEuAwegSR5vTl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря 2022 года, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Харьковская область, Запорожская область, пытки, Васильевка
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