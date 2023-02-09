"Самая большая тюрьма в Европе". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что россияне обустроили в городе не менее пяти пыточных

В Мелитополе россияне похитили почти тысячу жителей, еще сотни находятся в плену, говорил в конце января мэр Федоров Скриншот: FREEДOM / YouTube

Об этом 9 февраля в эфире телеканала "Freeдом" сообщил мэр города Иван Федоров.

"Сегодня на территории города как минимум пять пыточных. Что такое пять пыточных? Это только те места, которые находятся, например, в захваченном районном отделении полиции, захваченном военкомате… воинской части. В этих пыточных россияне, когда похищают в плен наших людей, точно творят бесчинства. Уже есть подтвержденные факты, что в качестве пыток они применяют электричество и стреляют по конечностям, именно поэтому сегодня мы называем наш город… самой большой тюрьмой в Европе, которая только есть", – рассказал Федоров.

По его словам, в Мелитополе осталось примерно 50–60 тыс. гражданского населения, у которого сегодня "нет никаких прав, никаких свобод".

"И, что самое важное, не может гарантированно цивилизованно выехать из временной оккупации", – подчеркнул Федоров.