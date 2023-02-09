"Самая большая тюрьма в Европе". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что россияне обустроили в городе не менее пяти пыточных

Об этом 9 февраля в эфире телеканала "Freeдом" сообщил мэр города Иван Федоров.
"Сегодня на территории города как минимум пять пыточных. Что такое пять пыточных? Это только те места, которые находятся, например, в захваченном районном отделении полиции, захваченном военкомате… воинской части. В этих пыточных россияне, когда похищают в плен наших людей, точно творят бесчинства. Уже есть подтвержденные факты, что в качестве пыток они применяют электричество и стреляют по конечностям, именно поэтому сегодня мы называем наш город… самой большой тюрьмой в Европе, которая только есть", – рассказал Федоров.
По его словам, в Мелитополе осталось примерно 50–60 тыс. гражданского населения, у которого сегодня "нет никаких прав, никаких свобод".
"И, что самое важное, не может гарантированно цивилизованно выехать из временной оккупации", – подчеркнул Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Федоров отмечал в ноябре, что "после каждой удачной попытки сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов рашисты окружают районы и проводят обыски". Если у человека дома есть что-нибудь украинское, например флаг или одежда с символикой, то его похищают и пытают, проинформировал мэр Мелитополя.
23 января 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать на оккупированной территории Украины 24 российских колонии, три лечебных исправительных учреждения и одну колонию-поселение.
30 января Федоров проинформировал, что россияне начали легализацию тюрем и пыточных на оккупированных территориях. По его словам, в Мелитополе россияне похитили почти тысячу жителей, еще сотни находятся в плену.