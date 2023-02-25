В Харьковской области прокуратура расследует гибель 1780 мирных жителей из-за российской агрессии

Фильчаков подчеркнул, что цифры, которыми на данный момент оперирует прокуратура, – не окончательные Фото: khar.gp.gov.ua

"Нами расследуются факты гибели 1780 гражданских лиц, из них, к сожалению, 74 – это дети. Ранены 2718 гражданских лиц, из них 214 – несовершеннолетние", – сказал Фильчаков.

Также правоохранители расследуют факты похищения или исчезновения 1007 гражданских лиц.

По словам главы ведомства, мобильные следственно-прокурорские группы полностью осмотрели 67% деоккупированных территорий в регионе.

"Остается около 33%. Осмотры на этой части территорий проводятся с учетом фактора безопасности – насколько эта часть территории приближена к зоне боевых действий. Есть часть, которая на данный момент еще не разминирована взрывотехниками", – сказал Фильчаков.

Правоохранители нашли 21 пыточную, которые устроили оккупанты на территории Купянского (девять), Изюмского (семь), Харьковского (четыре) и Чугуевского (одна) районов области.

Следователи установили 112 потерпевших из числа гражданских, которые прошли через эти пыточные. Восемь из них от пыток погибли.

Фильчаков подчеркнул, что эти цифры – не окончательные.

"И до сих пор нами выявляются новые факты принудительного содержания и пыток украинцев военнослужащими РФ и представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", – добавил глава облпрокуратуры.

Кроме того, после деоккупации территорий Харьковской области правоохранители установили восемь фактов сексуального насилия со стороны российских военных. Самой младшей пострадавший 16 лет, самой старшей – 73 года. По словам Фильчакова, сейчас готовится уведомления о подозрении двум военнослужащим РФ, совершившим сексуальное насилие в отношении 21-летней жительницы Изюмского района.

На деоккупированных территориях эксгумировано 668 тел погибших, в том числе 47 украинских военнослужащих. Личность большинства погибших уже установлена. Не идентифицированными остаются 150 погибших мирных жителей, в том числе 127 – похороненных под Изюмом.

Фильчаков также сообщил, что правоохранители устанавливают обстоятельства полного или частичного разрушения в результате обстрелов более 19,5 тыс. объектов, из которых более 4 тыс. многоэтажных жилых домов, почти 6800 – частные жилые дома. 366 – учреждения культуры, 273 – учреждения здравоохранения.