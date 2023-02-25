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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области прокуратура расследует гибель 1780 мирных жителей из-за российской агрессии

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Фильчаков подчеркнул, что цифры, которыми на данный момент оперирует прокуратура, не окончательные
Фильчаков подчеркнул, что цифры, которыми на данный момент оперирует прокуратура, – не окончательные
Фото: khar.gp.gov.ua

За год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на территории Харьковской области погибли по меньшей мере 1780 мирных жителей, еще 2718 – ранены. Об этом заявил 24 февраля глава областной прокуратуры Александр Фильчаков, видео опубликовано на сайте ведомства.

"Нами расследуются факты гибели 1780 гражданских лиц, из них, к сожалению, 74  это дети. Ранены 2718 гражданских лиц, из них 214 – несовершеннолетние",  сказал Фильчаков.

Также правоохранители расследуют факты похищения или исчезновения 1007 гражданских лиц.

По словам главы ведомства, мобильные следственно-прокурорские группы полностью осмотрели 67% деоккупированных территорий в регионе.

"Остается около 33%. Осмотры на этой части территорий проводятся с учетом фактора безопасности  насколько эта часть территории приближена к зоне боевых действий. Есть часть, которая на данный момент еще не разминирована взрывотехниками",  сказал Фильчаков.

Правоохранители нашли 21 пыточную, которые устроили оккупанты на территории Купянского (девять), Изюмского (семь), Харьковского (четыре) и Чугуевского (одна) районов области.

Следователи установили 112 потерпевших из числа гражданских, которые прошли через эти пыточные. Восемь из них от пыток погибли.

Фильчаков подчеркнул, что эти цифры  не окончательные.

"И до сих пор нами выявляются новые факты принудительного содержания и пыток украинцев военнослужащими РФ и представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР",  добавил глава облпрокуратуры.

Кроме того, после деоккупации территорий Харьковской области правоохранители установили восемь фактов сексуального насилия со стороны российских военных. Самой младшей пострадавший 16 лет, самой старшей  73 года. По словам Фильчакова, сейчас готовится уведомления о подозрении двум военнослужащим РФ, совершившим сексуальное насилие в отношении 21-летней жительницы Изюмского района.

На деоккупированных территориях эксгумировано 668 тел погибших, в том числе 47 украинских военнослужащих. Личность большинства погибших уже установлена. Не идентифицированными остаются 150 погибших мирных жителей, в том числе 127  похороненных под Изюмом.

Фильчаков также сообщил, что правоохранители устанавливают обстоятельства полного или частичного разрушения в результате обстрелов более 19,5 тыс. объектов, из которых более 4 тыс. многоэтажных жилых домов, почти 6800  частные жилые дома. 366  учреждения культуры, 273  учреждения здравоохранения.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

В результате контрнаступления осенью украинские военные освободили почти весь регион. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: прокуратура, Харьковская область, пытки, раненые, правоохранители, обстрелы, война России против Украины, сексуальное насилие, насилие, разрушения, погибшие, российские оккупанты, деоккупация, Александр Фильчаков
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