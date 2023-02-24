В результате обстрелов Харьковской области 23 февраля ранены восемь мирных жителей – ОВА

23 февраля оккупанты нанесли удар по административному зданию в Двуречной Купянского района, предварительно, из ракетной установки С-300. Два человека получили ранения, сообщили в ОВА.
"Во время проведения спасательных работ враг вторично обстрелял Двуречную. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере четыре автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работа по разбору завалов была приостановлена", – написал Синегубов.
По его данным, в течение дня россияне также обстреливали Купянск и окрестные села. Ранены шесть мирных жителей. Разрушены четыре жилых дома, еще несколько – повреждены, осколки задели хозяйственные постройки, зафиксировано несколько пожаров.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.