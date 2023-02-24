В результате обстрелов Харьковской области 23 февраля ранены восемь мирных жителей – ОВА

23 февраля оккупанты нанесли удар по административному зданию в Двуречной Купянского района, предварительно, из ракетной установки С-300. Два человека получили ранения, сообщили в ОВА.

"Во время проведения спасательных работ враг вторично обстрелял Двуречную. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере четыре автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работа по разбору завалов была приостановлена", – написал Синегубов.

По его данным, в течение дня россияне также обстреливали Купянск и окрестные села. Ранены шесть мирных жителей. Разрушены четыре жилых дома, еще несколько – повреждены, осколки задели хозяйственные постройки, зафиксировано несколько пожаров.