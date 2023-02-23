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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли спасателей, которые пытались извлечь из-под завалов тела женщин после ракетного удара оккупантов по админзданию в Купянском районе – ГСЧС

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В результате обстрела оккупантами были повреждены четыре единицы техники, отметили в ГСЧС
В результате обстрела оккупантами были повреждены четыре единицы техники, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские войска днем 23 февраля повторно обстреляли пгт. Двуречная Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС в регионе.

Отмечается, что оккупанты совершили обстрел во время ликвидации последствий ракетного удара, который был совершен россиянами около 10.00.

"В результате попадания ракеты было разрушено четырехэтажное здание администрации поселкового совета. Также горели конструктивные элементы строения. К месту происшествия выехали спасатели на двух автоцистернах и четырех специальных аварийно-спасательных автомобилях. По прибытию выяснилось, что под завалами в подвале находятся тела двух женщин. Спасатели сразу приступили к разбору конструкций. В ходе работ произошла целая серия повторных обстрелов", – говорится в сообщении.

В ГСЧС указали, что оккупанты "прицельно били по спасателям".

"В результате обстрела были повреждены четыре единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал... По предварительной информации, пострадал мужчина, местный житель, который во время обстрела находился рядом со зданием", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid02pk22BVfLqEjrKaDvLm6D7Uszsud7hAL76oyCURwhKSnZanLnY4DqQy1dwGPkKXCJl

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, автомобили, ГСЧС, Харьковская область, спасатели, Купянск, обстрелы, война России против Украины, женщины, ракета, мужчины, российские оккупанты
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