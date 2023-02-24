Драмтеатр в Мариуполе, эвакуационные колонны, жилые дома. Хроника массовых убийств, совершенных российскими оккупантами за год полномасштабного вторжения

В драмтеатре Мариуполя, разрушенном в результате авиаудара РФ, погибли от 300 до 600 мирных жителей. Это самая смертоносная атака россиян против мирного населения в Украине Фото: EPA

Жертвами оккупационных войск, по данным Нацполиции Украины, стали не менее 16 тыс. человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 15 февраля 2023 года подтвердило гибель 8006 и ранение 13,3 тыс. мирных жителей. Реальное число погибших – значительно выше, подчеркивается в докладе. Многие сообщения о гибели гражданских пока не подтверждены представителями ООН, так как территории все еще находятся под российской оккупацией. В частности, ожидают подтверждения данные о гибели мирных граждан в Мариуполе Донецкой области (по разным оценкам, число погибших здесь может достигать 50 тыс. человек), Лисичанске, Попасной и Северодонецке Луганской области, которые подверглись масштабным бомбардировкам во время наступления оккупантов.

Данные о гибели мирных жителей, подтвержденные ООН по состоянию на 15 февраля 2023 года. Инфографика: ohchr.org

В докладе отмечается, что подавляющее большинство жертв (6,5 тыс. погибших и почти 12,5 тыс. раненых) погибли от "оружия взрывного действия с большой зоной поражения", то есть от артиллерийских, ракетных, авиационных, танковых обстрелов или атак дронов-камикадзе. "ГОРДОН" в годовщину вторжения напоминает о самых смертоносных обстрелах, совершенных российскими оккупационными войсками.

1 марта, здание Харьковской ОГА. 29 погибших

Харьков подвергался массированным артиллерийским и авиационным обстрелам с первых часов вторжения и до мая, когда силам обороны удалось оттеснить оккупантов от крупнейшего города Восточной Украины. Однако и после деоккупации большей части региона в сентябре россияне продолжали наносить удары по Харькову крылатыми ракетами и комплексами С-300/С-400. В первые дни несколько ракетных атак пришлось на центр города. В результате были разрушены здания Харьковской областной государственной администрации, управления СБУ и Национальной полиции, а также повреждено здание городского совета.

В результате удара погибли как минимум 29 человек, ранения получили более 20.

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Видео: Українська правда / YouTube

3 марта, Чернигов. 33 погибших

Чернигов, как и Харьков, в первые недели войны подвергался массированным авиа- и артиллерийским обстрелам. Мэр города Владислав Атрошенко в конце марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказывал, что Чернигов обстреливали каждые 15 минут, ежедневно погибали 40–45 человек.

В результате авиаудара 3 марта погибли 33 человека – тогда россияне сбросили бомбы на частные дома и две школы в районе Старая Подусовка, а также многоэтажный жилой массив.

8 марта, Сумы. 22 погибших

Вечером 8 марта российская авиация сбросила три бомбы на Сумы. Одна из них полностью разрушила частный дом, в котором находились девять человек. Полностью или частично были разрушены еще почти 30 домов. Жертвами бомбардировки стали 22 человека, в том числе трое детей, еще восемь получили ранения, сообщал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

9 марта, Изюм. 44 погибших

Войска РФ захватили Изюм в начале апреля 2022 года. До оккупации город подвергался обстрелам артиллерии и авиационным бомбардировкам. В ходе авиаудара 9 марта был разрушен пятиэтажный дом. В мае глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что тогда погибли минимум 44 человека. Всего за время оккупации в городе были убиты более 1000 жителей. Более 450 мирных жителей и украинских военных были обнаружены в массовом захоронении, которое нашли после деоккупации Изюма в сентябре.

Разрушенный российским авиаобстрелом дом на улице Первомайской. Фото: armyinform.com.ua

16 марта, драмтеатр Мариуполя. От 300 до 600 погибших

Драмтеатр Мариуполя после трех недель непрерывных атак российских войск на Мариуполь был одним из самых больших и безопасных укрытий. К моменту удара 16 марта в нем находилось около 1 тыс. человек, преимущественно женщин и детей, заявляли в горсовете. Пресс-служба полка "Азов", который оборонял город, подчеркивала, что "драмтеатр был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию". "Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место", – отмечали в "Азове".

По имеющимся данным, оккупанты сбросили на театр 1000-килограммовую авиабомбу. Ударом была разрушена центральная часть здания, вход в бомбоубежище завалило обломками. К тому моменту в городе продолжались уличные бои, РФ также постоянно бомбила Мариуполь – из-за этого спасательная операция была сильно осложнена, точное количество жертв украинские власти не знают. До мая оккупанты разобрали завалы и вывезли тела погибших, похоронив в братской могиле в Мангуше, заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, теперь установить точное число жертв авиаудара будет практически невозможно.

Мэрия оценивала число погибших в 300 человек. Агентство Associated Press на основе бесед с 23 выжившими, спасателями и свидетелями, а также экспертами, которые оценили возможные потери на основании имеющихся данных, пришло к выводу, что в здании могли погибнуть до 600 человек. На данный момент это самая смертоносная российская атака против мирного населения за время вторжения.

Перед зданием драмтеатра были надписи "Дети", однако РФ все равно нанесла удар. Фото: MAXAR / Christopher Miller / Twitter

29 марта, Николаевская ОГА. 36 погибших

Утром 29 марта оккупанты нанесли удар по Николаевской облгосадминистрации, одна из секций девятиэтажного здания была разрушена. В результате погибли 36 человек, в том числе секретарь главы ОВА Виталия Кима, бойцы терообороны и сотрудники Хозяйственного суда.

В интервью Дмитрию Гордону Ким говорил, что тоже должен был находиться в здании, но опоздал на работу. "Вечером до этого приехали друзья – народные депутаты, привезли кучу всего. И мы засиделись до трех часов ночи. Говорю как есть. И с утра было тяжело вставать. Я перенес планерку на полчаса и опоздал", – рассказывал чиновник.

Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

8 апреля, железнодорожный вокзал Краматорска. 59 погибших

Утром 8 апреля оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска из ракетного комплекса "Точка-У". В момент удара на вокзале, по данным Офиса генпрокурора Украины, находилось около 4 тыс. человек, в основном женщины и дети, которые хотели эвакуироваться. От взрыва погибли 59 человек, в том числе семеро детей.

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7 мая, школа в Белогоровке. Около 60 погибших

7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке Луганской области, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По информации местных властей, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30. На следующий день власти поселка заявили, что все оставшиеся под завалами жители считаются погибшими.

27 июня, торговый центр в Кременчуге. 22 погибших

Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области днем 27 июня. По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 из Курской области России. Одна из ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш", вторая – в торговый центр. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, однако многие успели покинуть здание до ракетного удара.

Разбор завалов в ТЦ завершили 2 июля. Жертвами удара стали минимум 22 человека (еще один считается пропавшим без вести).

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Видео: УНІАН / YouTube

1 июля, жилой дом в Сергеевке. 22 погибших

Ракетный удар по жилой девятиэтажке и базе отдыха в поселке Сергеевка Одесской области оккупационные войска нанесли днем 1 июля. В результате погибли 22 человека (в том числе шестеро детей и беременная женщина), еще 37 получили различные ранения и травмы (один ребенок, извлеченный из-под завалов, был в коме; о его судьбе власти в дальнейшем не сообщали).

Тогдашний председатель СБУ Иван Баканов говорил, что обстрел Одесской области стал местью оккупантов за освобождение острова Змеиный (россияне были вынуждены бежать с острова 30 июня).

Разрушенная россиянами база отдыха в Сергеевке. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

9 июля, Часов Яр. 48 погибших

Удар по Часовому Яру (Донецкая область) оккупанты нанесли вечером 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома, под завалами оказались десятки людей.

По данным ГСЧС, жертвами обстрела стали 48 человек, в том числе 9-летний ребенок, девятерых жителей дома удалось спасти.

Фото: EPA

14 июля, Винница. 26 погибших

Днем 14 июля с российской подлодки в Черном море были выпущены четыре ракеты "Калибр" в направлении Винницы, две из них сбили силы ПВО. Оставшиеся ракеты попали в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный" и Дом офицеров. Были повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

В общей сложности погибли 26 человек, в том числе трое детей, еще более 200 получили ранения.

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці



За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували, серед поранених - 4 дитини, — повідомив очільник Нацполіції України Ігор Клименкоhttps://t.co/6ubjIMRvSM pic.twitter.com/6LQK1R90jN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 15, 2022

17–18 августа, общежития в Харькове. 21 погибший

Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, которые не слышали воздушной тревоги. Там погибли 15 человек, в том числе 11-летний мальчик.

Следующим утром россияне обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, – где жили работники предприятий горэлектротранспорта. Четырехэтажное здание было частично разрушено. Из-под завалов спасатели достали тела шести человек, в том числе 13-летнего ребенка. Мэр города Игорь Терехов говорил, что 17–18 августа стали самыми трагичными за весь период полномасштабного вторжения РФ.

24 августа, Чаплино. 25 погибших

В День Независимости россияне ударили по Чаплино Днепропетровской области из реактивных систем "Смерч", комплексов С-300 и крылатой ракетой "Калибр". Снаряды попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание железнодорожного вокзала. Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11 и шести лет). Ранения получили более 30 человек.

Фото: armyinform.com.ua

25 сентября, расстрел эвакуационной колонны под Купянском. 26 погибших

Колонну из шести легковых автомобилей и "Газели", пытавшихся эвакуироваться, обстреляли из стрелкового оружия утром 25 сентября в "серой" зоне на окружной дороге возле Купянска (Харьковская область). Погибших обнаружили только 1 октября.

По данным СБУ, колонну расстреляла, а затем сожгла российская диверсионно-разведывательная группа. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что погибшие заплатили за эвакуацию по 6 тыс. грн. По предварительным данным, мужчину, который организовал эвакуацию, оккупанты расстреляли на следующий день.

Всего в результате атаки погибло 26 человек, в том числе 13 детей и беременная женщина.

30 сентября, гуманитарная колонна в Запорожье. 30 погибших

Утром 30 сентября Россия выпустила 16 ракет С-300 по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, которая собиралась для выезда на оккупированную территорию Украины – люди ехали за родственниками. В результате удара погибли 30 человек, в том числе сестра и брат 11 и 14 лет. Ранения получили почти 90 человек (гражданские и полицейские), в том числе трехлетняя девочка.

Фото: Ігор Клименко / Facebook

6–9 октября, жилые дома в Запорожье. Минимум 35 погибших

Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. По данным облгосадминистрации, из-за удара погибло 20 человек.

Тремя днями позже, 9 октября, россияне ударили по девятиэтажному дому. Спустя неделю разбора завалов спасатели обнаружили тела 15 погибших. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

ВИДЕО

Видео: ГУ ДСНС України у Запорізькій області / YouTube

14 января, жилой дом в Днепре. Минимум 46 погибших

Вечером 14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Из-за взрыва часть девятиэтажки полностью обрушилась. После разбора завалов спасатели обнаружили тела 46 погибших, в том числе – шестерых детей. При этом мэр Днепра Борис Филатов заявлял, что погибших – более 50, так как есть вероятность, что некоторые люди "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.

Фото: EPA

С начала вторжения Россия совершила также тысячи других преступлений: российские военные пытали, насиловали, расстреливали жителей Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля, Изюма, Балаклеи, Купянска, Волчанска Харьковской области, Херсона и других населенных пунктов. Во многих деоккупированных частях Украины обнаружены пыточные камеры и братские могилы.

По данным Национальной полиции Украины, с 24 февраля прошлого года по 3 января 2023-го в Украине погибли минимум 16 502 человека: в Донецкой области – 4746; в Харьковской – 3784; в Николаевской – 2207; в Киевской – 2072; в Черниговской, Луганской, Херсонской, Сумской, Житомирской и Запорожской областях – от 900 до 66. За это время правоохранители нашли 21 массовое захоронение: три – в Донецкой области (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих), в Киевской – 14 (эксгумированы 177 человек), в Харьковской – два (эксгумирован 451 гражданский и 44 военнослужащих), в Херсонской – два (эксгумировано 46 человек). Большинство тел имеют явные признаки насильственной смерти (огнестрельные ранения, минно-взрывные травмы, у многих связаны руки).

При этом в данных полиции не учитываются огромные массовые захоронения под Мариуполем, которые журналисты-расследователи обнаружили благодаря спутниковым снимкам. Только на кладбище Старого Крыма под Мариуполем, по подсчетам AP, могут быть похоронены до 10 тыс. погибших.

Украинские власти надеются, что виновные в этих и других преступлениях российские чиновники и военные будут привлечены к ответственности международным спецтрибуналом. Необходимость его создания уже поддержали некоторые европейские и международные институции, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (в частности, Франция, Германия и Латвия). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила в начале февраля 2023 года, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В нем будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17. Фон дер Ляйен ожидает, что центр начнет работу в ближайшем будущем.