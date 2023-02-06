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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме начали перезахоронения эксгумированных тел убитых россиянами жителей

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После деоккупации в Изюме были найдены массовые захоронения
После деоккупации в Изюме были найдены массовые захоронения
Фото: EPA (архив)

В Изюме Харьковской области городские власти начали захоронение тел эксгумированных жителей города, убитых оккупантами. Об этом сообщил 5 февраля в Facebook заместитель городского головы Владимир Мацокин.

По его словам, заахоронение проводится на городских кладбищах там, где позволяет ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище на улице Василия Стуса выделен отдельный участок.

В один день захоранивают 10–12 тел, сообщил Мацокин. Весь процесс проходит в тесном взаимодействии с родными умерших.

"Расходы на погребение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс, пока неизвестно", – добавил заммэра.

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid0e5fMCoYFXV5GGDnKAUtJkVdX35pGBuZnWSK5um4u6UFBXUgXWUrCmKEmfaT5imuAl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории.

Украинские военные зашли в Изюм в первой половине сентября 2022 года, 14 сентября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них были следы пыток.

Теги: Изюм, Харьковская область, похороны, российская агрессия, война России против Украины, массовые захоронения, эксгумация, российские оккупанты
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