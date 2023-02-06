В Изюме начали перезахоронения эксгумированных тел убитых россиянами жителей

После деоккупации в Изюме были найдены массовые захоронения Фото: EPA (архив)

По его словам, заахоронение проводится на городских кладбищах там, где позволяет ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище на улице Василия Стуса выделен отдельный участок.

В один день захоранивают 10–12 тел, сообщил Мацокин. Весь процесс проходит в тесном взаимодействии с родными умерших.

"Расходы на погребение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс, пока неизвестно", – добавил заммэра.