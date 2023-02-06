В Изюме начали перезахоронения эксгумированных тел убитых россиянами жителей

По его словам, заахоронение проводится на городских кладбищах там, где позволяет ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище на улице Василия Стуса выделен отдельный участок.
В один день захоранивают 10–12 тел, сообщил Мацокин. Весь процесс проходит в тесном взаимодействии с родными умерших.
"Расходы на погребение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс, пока неизвестно", – добавил заммэра.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории.
Украинские военные зашли в Изюм в первой половине сентября 2022 года, 14 сентября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.
После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них были следы пыток.