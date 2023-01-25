Под Изюмом эксгумировали тела мирных жителей, которых россияне расстреляли во время эвакуации

В обстрелянном автобусе сгорели заживо девять человек Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, 14 апреля 2022 года в поселке городского типа Боровая Изюмского района российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями. Это был второй день оккупации населенного пункта.

Люди ехали в свои дома в Луганской области. Россияне начали стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми.

Установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе. 13 человек спаслись и были доставлены в местную больницу.

В мае всех погибших похоронил житель Боровой. 24 января прокуроры совместно со следователями полиции провели эксгумацию. Останки тел направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).