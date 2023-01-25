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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Изюмом эксгумировали тела мирных жителей, которых россияне расстреляли во время эвакуации

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В обстрелянном автобусе сгорели заживо девять человек
В обстрелянном автобусе сгорели заживо девять человек
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

24 января специалисты провели эксгумацию тел гражданских, которых российские оккупанты расстреляли во время эвакуации в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года в поселке городского типа Боровая Изюмского района российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями. Это был второй день оккупации населенного пункта.

Люди ехали в свои дома в Луганской области. Россияне начали стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми.

Установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе. 13 человек спаслись и были доставлены в местную больницу.

В мае всех погибших похоронил житель Боровой. 24 января прокуроры совместно со следователями полиции провели эксгумацию. Останки тел направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Харьковская область, эвакуация, больница, вторжение, война России против Украины, войска, Офис генпрокурора, эксгумация, российские военные, российские оккупанты, россияне
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