Российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли около 10 человек

"Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 – ранены", – сказал "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По факту обстрела автобусов с мирными жителями прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Армия РФ концентрирует силы на восточном направлении от Харькова, сообщал 6 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины. Украинские власти ожидают, что вскоре там развернутся ожесточенные бои.
Жителей Донецкой, Луганской областей и частично Харьковской области призвали эвакуироваться из опасных регионов.