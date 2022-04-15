Российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли около 10 человек

"Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 – ранены", – сказал "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По факту обстрела автобусов с мирными жителями прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

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