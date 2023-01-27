В Изюме арестованы трое местных жителей, работавших в оккупационной полиции – прокуратура

"По данным следствия, трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган – "Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области". Коллаборанты стали так называемыми оперуполномоченными "уголовного розыска", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, подозреваемые принимали заявления от местных жителей, брали показания у свидетелей, составляли протоколы осмотров мест событий.
Все трое в настоящее время задержаны и находятся под стражей, сообщили в прокуратуре. Их уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта 2022 года. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено.