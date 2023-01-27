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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме арестованы трое местных жителей, работавших в оккупационной полиции – прокуратура

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По данным прокуратуры, фигуранты были "оперуполномоченными уголовного розыска" в оккупационной полиции
По данным прокуратуры, фигуранты были "оперуполномоченными уголовного розыска" в оккупационной полиции
Фото: khar.gp.gov.ua

Троим жителям Изюма Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационизме – по данным следствия, они работали в созданной российскими оккупантами силовой структуре. Об этом сообщила 27 января пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган – "Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области". Коллаборанты стали так называемыми оперуполномоченными "уголовного розыска", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемые принимали заявления от местных жителей, брали показания у свидетелей, составляли протоколы осмотров мест событий.

Все трое в настоящее время задержаны и находятся под стражей, сообщили в прокуратуре. Их уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта 2022 года. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено.

Теги: прокуратура, полиция, оккупация, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, коллаборационизм
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