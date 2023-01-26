Задержан житель Лимана, который передавал РФ данные о ВСУ и координаты объектов критической инфраструктуры – СБУ

Фигуранта задержали при попытке очередной передачи разведданных через мессенджер, заявляют в СБУ Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Злоумышленником оказался местный житель, который после деоккупации города установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины. По указанию агрессора он собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны на территории района", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, мужчина передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Информацию он отправлял через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганской области.

Полученную информацию враг использовал для прицельных ракетных ударов по территории города, добавили в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер. У него обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.