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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. По Мирнограду ударили ракетами, Авдеевка и Бахмут под массированным огнем, в регионе есть раненые

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В результате очередных обстрелов десятки домов повреждены, ранены люди
В результате очередных обстрелов десятки домов повреждены, ранены люди
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За 26 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены два мирных жителя, в Горняке и Зоряном. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

В сводке о ситуации в регионе на утро 27 февраля он отметил, что ночью обстрелы продолжились. 

"Два ракетных удара получил Мирноград – по предварительной информации, россияне использовали ракеты С-300, повредили четыре частных дома и стадион. По предварительным данным, обошлось без жертв", – написал Кириленко.

На донецком направлении россияне обстреливали Кураховскую общину: один человек ранен и четыре дома повреждены в Горняке; в Остром поврежден дом и магазин, еще один дом поврежден в Кураховке.

В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты, а утром – два массированных обстрела по жилой и промышленной зонам.

На горловском направлении ранен один человек и повреждены три дома в Константиновке, еще один дом поврежден в Предтечино.

В Бахмуте за сутки повреждено девять многоэтажек и детсад. Шесть домов повреждены в Васюковке Соледарской общины. 

На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северска и окрестностей общины. На волновахском направлении – под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, Горняк, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, разрушения, Павел Кириленко, Мирноград
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