Обстрелы Донецкой области. По Мирнограду ударили ракетами, Авдеевка и Бахмут под массированным огнем, в регионе есть раненые

В сводке о ситуации в регионе на утро 27 февраля он отметил, что ночью обстрелы продолжились.

"Два ракетных удара получил Мирноград – по предварительной информации, россияне использовали ракеты С-300, повредили четыре частных дома и стадион. По предварительным данным, обошлось без жертв", – написал Кириленко.

На донецком направлении россияне обстреливали Кураховскую общину: один человек ранен и четыре дома повреждены в Горняке; в Остром поврежден дом и магазин, еще один дом поврежден в Кураховке.

В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты, а утром – два массированных обстрела по жилой и промышленной зонам.

На горловском направлении ранен один человек и повреждены три дома в Константиновке, еще один дом поврежден в Предтечино.

В Бахмуте за сутки повреждено девять многоэтажек и детсад. Шесть домов повреждены в Васюковке Соледарской общины.

На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северска и окрестностей общины. На волновахском направлении – под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.