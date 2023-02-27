Обстрелы Донецкой области. По Мирнограду ударили ракетами, Авдеевка и Бахмут под массированным огнем, в регионе есть раненые

В сводке о ситуации в регионе на утро 27 февраля он отметил, что ночью обстрелы продолжились.
"Два ракетных удара получил Мирноград – по предварительной информации, россияне использовали ракеты С-300, повредили четыре частных дома и стадион. По предварительным данным, обошлось без жертв", – написал Кириленко.
На донецком направлении россияне обстреливали Кураховскую общину: один человек ранен и четыре дома повреждены в Горняке; в Остром поврежден дом и магазин, еще один дом поврежден в Кураховке.
В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты, а утром – два массированных обстрела по жилой и промышленной зонам.
На горловском направлении ранен один человек и повреждены три дома в Константиновке, еще один дом поврежден в Предтечино.
В Бахмуте за сутки повреждено девять многоэтажек и детсад. Шесть домов повреждены в Васюковке Соледарской общины.
На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северска и окрестностей общины. На волновахском направлении – под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.