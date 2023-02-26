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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, к защитникам города приехал Сырский. Фото

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Сырский встретился с бойцами и выслушал доклады командиров
Сырский встретился с бойцами и выслушал доклады командиров
Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил подразделения, защищающие Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

"Противник не оставляет попыток прорвать оборону и захватить Бахмут... Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и на его окраинах", – говорится в сообщении. 

Сырский посетил воинские части сил обороны, которые удерживают город и подступы к нему. 

В ходе визита генерал проверил состояние дел в подразделениях, заслушал доклады командиров о проблемных вопросах, помог их решить и поддержал военных.

Сырский поблагодарил защитников, отметив их стойкость и героизм, а также наградил лучших бойцов ценными подарками.

Контекст:

Бои в районе Бахмута идут с лета прошлого года. 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский, говоря о боях в городе, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала

Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 22 февраля.

Генштаб ВСУ 23 февраля сообщил, что на бахмутском направлении остается наиболее сложная обстановка. В этом месяце там произошло более 380 боестолкновений. Оккупанты пытаются окружить Бахмут.

Теги: Донецкая область, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский
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