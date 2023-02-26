Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, к защитникам города приехал Сырский. Фото

"Противник не оставляет попыток прорвать оборону и захватить Бахмут... Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и на его окраинах", – говорится в сообщении.

Сырский посетил воинские части сил обороны, которые удерживают город и подступы к нему.

В ходе визита генерал проверил состояние дел в подразделениях, заслушал доклады командиров о проблемных вопросах, помог их решить и поддержал военных.

Сырский поблагодарил защитников, отметив их стойкость и героизм, а также наградил лучших бойцов ценными подарками.