РФ для сдерживания дезертиров отправила в район Бахмута 200 полицейских из полка спецназа "Ахмат" – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 25 февраля.

"В Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", – сказано в сообщении.