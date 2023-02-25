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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ для сдерживания дезертиров отправила в район Бахмута 200 полицейских из полка спецназа "Ахмат" – Генштаб ВСУ

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Фото: ЕРА

Российское командование отправило в район Бахмута Донецкой области 200 полицейских из полка спецназа "Ахмат" для сдерживания дезертирства и саботажа среди российских военных на фронте.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 25 февраля. 

"В Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", – сказано в сообщении. 

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Контекст:

Бои в районе Бахмута идут с лета прошлого года. 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский, говоря о боях в городе, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала

Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 22 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Чечня, Генштаб ВСУ, мобилизация, спецназ, дезертирство, Бахмут
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