Нардеп Рудык: У вагнеровцев на уровне приказа – не помогать раненым товарищам во время боя, пока не выполнил задание

Бацман спросила: "Как воюющие россияне сейчас экипированы и одеты, какие у них аптечки? Чем они воюют? Потому что я знаю и видела, что было в начале войны. Ну, это, в принципе, Советский Союз. Теперь – я знаю, что России не хватает своего – она разместила заказ где-то там, во Вьетнаме, чтобы форму им шили, еще что-то".
"Те аптечки [которые я видела] реально просто ужасающие. Потому что даже антибиотика нет. В принципе, когда наши ребята берут в плен – сколько таких случаев, что там уже черви в ранах у орков ползают... Потому что они просто даже помощь не могут себе никакую оказать", – подчеркнула главред издания "ГОРДОН".
Нардеп отметил, что обеспечение у оккупантов по-прежнему оставляет желать лучшего.
"Я не могу рассказать вам об аптечках, честно вам скажу... Что касается одежды, то на бахмутском направлении [российские] зэки, шедшие в первых рядах в декабре и январе, не отличались особой экипировкой", – засвидетельствовал Рудык.
Он рассказал, как бойцы ВСУ на передовой вычисляли, что воюющие против них наемники усилились кадровыми военными.
"Когда мы видим в приборах дальнего видения, что они начинают подбирать своих "300-х" и "200-х", мы понимаем, что, скорее всего, произошла какая-то ротация и на усиление зэкам и вагнеровцам пришли какие-то регулярные подразделения", – поделился Рудык.
По словам воюющего на передовой нардепа, наемники "вообще не ценили жизнь", потому что в ЧВК "Вагнер" "установка была совсем другой".
"Более того, у них [вагнеровцев] было – и есть – на уровне приказа: если ты видишь, что у тебя товарищ рядом упал и его можно спасти, – пока ты не выполнил задание, ты никому не помогаешь. Поэтому те брали что могли, переодевались и в наше. И особенно когда поставили задачу "любой ценой" восстановить границу, взять Бахмут, Соледар [Донецкой области], "а не возьмете – вам конец" – они стали переодеваться в нашу форму", – рассказал Рудык.
Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.