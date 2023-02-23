Буданов: Российская армия – разная. "Вагнер" и мобилизованные – это небо и земля

По словам Буданова, против Украины сейчас воюют до 10 тыс. вагнеровцев Фото: gur.gov.ua

"Как сравнивать подразделение территориальных войск, сформированное из мобилизованных, и, скажем, элитное подразделение воздушно-десантных войск или подразделение частной военной кампании "Вагнер"?" – сказал Буданов.

По его словам, то, как воюет ЧВК "Вагнер", и то, как воюют мобилизованные россияне, – "это небо и земля".

"Вагнер" во всем выше. К сожалению, это правда. Да, их штурмовые отряды обычно сформированы из зэков, но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные. И они действуют решительно, достаточно мощно. Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они на самом деле единственные, кому это удается. Определенная их категория, довольно небольшая, – это как раз те, кто много лет провел в ЧВК. Они даже внутренне мотивированы, у них есть определенный кодекс, можно сказать", – отметил начальник ГУР.

В то же время 90% "Вагнера", по его словам, составляют зэки, "мотивированные исключительно страхом".

"У них приказ наступать – они наступают. Если зэк не будет наступать, его просто казнят. Это все у них делается достаточно публично. Теми или иными методами как-то у них это работает, к сожалению", – подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что против Украины сейчас воюют до 10 тыс. вагнеровцев.