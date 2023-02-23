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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Российская армия – разная. "Вагнер" и мобилизованные – это небо и земля

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По словам Буданова, против Украины сейчас воюют до 10 тыс. вагнеровцев
По словам Буданова, против Украины сейчас воюют до 10 тыс. вагнеровцев
Фото: gur.gov.ua

Уровень подготовки подразделений в российской армии сильно разнится, поэтому давать оценку вооруженным силам РФ в целом некорректно. Об этом в опубликованном 23 февраля интервью "Украинской правде" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Как сравнивать подразделение территориальных войск, сформированное из мобилизованных, и, скажем, элитное подразделение воздушно-десантных войск или подразделение частной военной кампании "Вагнер"?" – сказал Буданов.

По его словам, то, как воюет ЧВК "Вагнер", и то, как воюют мобилизованные россияне, – "это небо и земля".

"Вагнер" во всем выше. К сожалению, это правда. Да, их штурмовые отряды обычно сформированы из зэков, но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные. И они действуют решительно, достаточно мощно. Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они на самом деле единственные, кому это удается. Определенная их категория, довольно небольшая, – это как раз те, кто много лет провел в ЧВК. Они даже внутренне мотивированы, у них есть определенный кодекс, можно сказать", – отметил начальник ГУР.

В то же время 90% "Вагнера", по его словам, составляют зэки, "мотивированные исключительно страхом".

"У них приказ наступать – они наступают. Если зэк не будет наступать, его просто казнят. Это все у них делается достаточно публично. Теми или иными методами как-то у них это работает, к сожалению", – подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что против Украины сейчас воюют до 10 тыс. вагнеровцев.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом писало издание The Hill.

21 января 2023 года глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, заключенные, разведка, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Кирилл Буданов
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