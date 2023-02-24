Россия увеличивает численность оккупационных войск на востоке Украины, ВСУ отбили атаки на пяти направлениях – Генштаб

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 24 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Основные усилия Российская Федерация сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено".

Отмечается, что оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.

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