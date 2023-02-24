В Донецкой области россияне ночью били по Славянску, Светогорску, Марьинке, Бахмуту, есть жертвы

Ночью россияне нанесли удары по Славянску и Святогорску – есть повреждения, но никто не пострадал. Также продолжались интенсивные обстрелы Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки, Георгиевки и Максимильяновки. Были обстреляны Курахово и Кураховка.
Один человек погиб и один ранен в Ивановском (Бахмутская община), есть раненый и в Бахмуте. В Константиновской общине ранен человек в Дылеевке, повреждены четыре дома в Николаевке.
В Часовом Яре поврежден дом. В Соледарской общине повреждены два дома в Федоровке, два дома и два админздания в Васюковке.
Также под обстрелами были Звановка и Северская община – в Северске один человек ранен.
Всего за предыдущие сутки, по информации Кириленко, россияне убили двух мирных жителей Донецкой области (в Ямполе и Ивановском), ранили еще семь.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.