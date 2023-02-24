В Донецкой области россияне ночью били по Славянску, Светогорску, Марьинке, Бахмуту, есть жертвы

Ночью россияне нанесли удары по Славянску и Святогорску – есть повреждения, но никто не пострадал. Также продолжались интенсивные обстрелы Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки, Георгиевки и Максимильяновки. Были обстреляны Курахово и Кураховка.

Один человек погиб и один ранен в Ивановском (Бахмутская община), есть раненый и в Бахмуте. В Константиновской общине ранен человек в Дылеевке, повреждены четыре дома в Николаевке.

В Часовом Яре поврежден дом. В Соледарской общине повреждены два дома в Федоровке, два дома и два админздания в Васюковке.

Также под обстрелами были Звановка и Северская община – в Северске один человек ранен.

Всего за предыдущие сутки, по информации Кириленко, россияне убили двух мирных жителей Донецкой области (в Ямполе и Ивановском), ранили еще семь.