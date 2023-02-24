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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области россияне ночью били по Славянску, Светогорску, Марьинке, Бахмуту, есть жертвы

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В Донецкой области ночью продолжались интенсивные обстрелы мирных городов и сел
В Донецкой области ночью продолжались интенсивные обстрелы мирных городов и сел
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупанты ночью продолжали обстрелы Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в сводке о ситуации в регионе 24 февраля.

Ночью россияне нанесли удары по Славянску и Святогорску – есть повреждения, но никто не пострадал. Также продолжались интенсивные обстрелы Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки, Георгиевки и Максимильяновки. Были обстреляны Курахово и Кураховка.

Один человек погиб и один ранен в Ивановском (Бахмутская община), есть раненый и в Бахмуте. В Константиновской общине ранен человек в Дылеевке, повреждены четыре дома в Николаевке.

В Часовом Яре поврежден дом. В Соледарской общине повреждены два дома в Федоровке, два дома и два админздания в Васюковке.

Также под обстрелами были Звановка и Северская община – в Северске один человек ранен.

Всего за предыдущие сутки, по информации Кириленко, россияне убили двух мирных жителей Донецкой области (в Ямполе и Ивановском), ранили еще семь. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Теги: Донецкая область, Славянск, Северск, раненые, Марьинка, Ямполь, Красногоровка, Святогорск, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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